"Empathisch": Serkan Yavuz schwärmt von seinen Kindern

Bei Serkan Yavuz (32) dreht sich alles um Familie. Im Podcast "unREAL" gibt der Reality-TV-Star berührende Einblicke in das Zusammenleben mit seinen beiden Töchtern Nova und Valea. Besonders bewegte ihn ein Moment nach dem Schwimmen, als sie gemeinsam bei McDonald's eine Pause machten. "Nova ist so empathisch, das ist unglaublich", erzählt er emotional. Spontan habe sie sich aus tiefstem Herzen für das Essen und den Ausflug bedankt. "Danke, Papa! Wegen des Essens und Schwimmens, danke, Papa!", zitierte der stolze Vater seine Tochter und fügte hinzu, dass ihre charmante und respektvolle Art ihn oft sprachlos mache.

Auch Valea, die Jüngere der beiden, sorgt für reichlich Freude. Serkan beschreibt, wie sie ihre große Schwester ständig bewundert und ihr alles nachmacht. "Wenn Nova rennt, läuft Valea hinterher", erzählt er lachend. Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die beiden gut, auch wenn es mal zu kleineren Streitigkeiten kommt. Dabei, so betont Serkan, bleibe alles harmlos. "Valea schlägt Nova nicht, und ich hoffe, dass es dabei bleibt", sagt er erleichtert. Die Nähe und das Miteinander der Geschwister scheinen für ihn ein besonderes Geschenk zu sein.

Serkan genießt seine Rolle als Vater in vollen Zügen und fühlt sich vom Leben dafür bestimmt, zwei Mädchen großzuziehen. "Ich liebe es, zwei Mädchen zu haben", schwärmt er im Podcast. In solchen Momenten wird deutlich, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Bereits in der Vergangenheit teilte Serkan immer wieder stolz Momente aus seinem Alltag mit Nova und Valea, sei es über die sozialen Medien oder in Interviews. Besonders die liebevollen und zugleich witzigen Erzählungen über die Eigenheiten seiner Töchter lassen seine Fans regelmäßig schmunzeln.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025