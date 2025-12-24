Laura Blond stichelt: Vanessa soll oft bei Serkan Yavuz sein

Laura Maria Lettgen (30) teilt auf Instagram heftig aus – und ihre Vorwürfe treffen gleich mehrere Reality-Gesichter. In einer aktuellen Story rechnet Laura mit einem Livestream ab, den mehrere TV-Stars veranstaltet haben sollen, und nimmt dabei besonders Serkan Yavuz (32) und Vanessa Brahimi ins Visier. Vor allem ein Detail bringt die Influencerin auf die Palme: "Jetzt zu sagen, dass an der Sache mit V. und S. nichts dran ist, während sie die ganze Zeit bei ihm zu Hause chillt, ist so fake, asozial und auch respektlos Samira gegenüber, dass mir echt schon wieder der Schauer den Rücken runterläuft." Für Laura ist das ein No-Go – vor allem mit Blick auf Serkans Noch-Ehefrau Samira.

Auslöser von Lauras Wutrede ist ein TikTok-Livestream, in dem verschiedene Reality-Bekannte wie Anita (29), Rafi (35) und Dilara über frühere Formate und aktuelle Gerüchte gesprochen haben sollen. Laura wirft Anita vor, es gehe ihr in solchen Streams vor allem um Einnahmen, während sie laut ihrer Kritik Gäste einlade, die bewusst falsche Geschichten verbreiten oder andere schützen würden. Besonders scharf schießt sie gegen Dilara, der sie unterstellt, bereits in einer Promi Big Brother-Aftershow für mehr Aufmerksamkeit gelogen zu haben. Rafi wiederum halte laut Laura schützend die Hand über einen Mann, der seiner Ehefrau "mit mindestens 18 Frauen" fremdgegangen sein soll.

Nach einer turbulenten Ehe mit Samira hatte Serkan in einer TV-Show erst kürzlich beteuert, dass das Kapitel für ihn abgeschlossen sei – allerdings auf respektvolle Weise. Der Reality-Star gibt sich betont gelassen und bemüht, unnötigen Streit zu vermeiden, um den Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten. Vanessa und Serkan hatten sich bei Das große Promi-Büßen kennengelernt, und obwohl Gerüchte beide verfolgen, haben sie sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert. Für Samira gilt im Umfeld als festes Prinzip, familiäre Belange möglichst leise zu regeln – eine Haltung, die in der lauten Reality-Welt nicht immer leicht durchzuhalten ist. Was hinter Lauras scharfen Worten steckt, bleibt bisher unklar.

RTLII, Getty / Andreas Rentz Laura Maria Lettgen und Serkan Yavuz

Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025