Serkan Yavuz teilt ein niedliches Papa-Tochter-Foto mit Nova

Serkan Yavuz (32) hat auf Instagram einen besonders süßen Einblick in sein Leben als Vater gewährt. Der Realitystar postete ein Spiegel-Selfie mit seiner älteren Tochter Nova. Während Serkan lässig in einer Sonnenbrille posiert, zeigt Nova das Peace-Zeichen in Richtung Kamera. Ihr Gesicht hat der Realitystar mit einem Blumen-Emoji bedeckt, um ihre Privatsphäre zu schützen. Zu dem Bild schrieb er liebevoll: "Mein Engel."

Die Fans waren von dem Papa-Tochter-Moment begeistert und sparten nicht mit positiven Kommentaren. Viele freuten sich über den Einblick und zeigten sich erstaunt, wie groß Nova inzwischen geworden ist. Sätze wie "Wie groß Nova schon ist" oder "Der ganze Stolz eines Vaters" spiegeln die Reaktionen unter dem Post wider. Es ist nicht das erste Mal, dass Serkan solche einzigartigen Momente mit seinen Töchtern teilt, und die Fans schätzen diese privaten Augenblicke sehr.

Vor zwei Wochen sprach Samira (31) in ihrem Podcast "Main Character Mode" offen über das gemeinsame Elternsein mit Serkan. Die Influencerin berichtete, wie sie durch die Aufteilung der Betreuung endlich ein freies Wochenende genießen konnte – ihr erstes seit Novas Geburt. "Ich habe das sehr, sehr geschätzt und habe das Gefühl, als hätte ich Kraft getankt", sagte sie über ihre kleine Auszeit. Die Möglichkeit, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern, empfand Samira als großen Vorteil.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova Skye Sya

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025