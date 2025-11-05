Romina Palm startet erste Fernreise mit Baby-Tochter Hazel

Romina Palm (26) meldet sich mit aufregenden Neuigkeiten bei ihren Fans. Zwar ist die Influencerin schon ein paar Mal mit ihrer knapp fünf Monate alten Tochter zwischen Deutschland und Zypern hin- und hergeflogen – nun steht aber die erste richtige Fernreise mit Langstreckenflug für das Baby an. Ein Vorhaben, das es in sich hat. Romina zeigt sich aber zuversichtlich und betont ihre Vorfreude in ihrer Instagram-Story: "Ich freue mich so sehr auf diese Reise. Endlich wieder zusammen unterwegs – und jetzt sogar komplett mit Hazel. Das fühlt sich so schön an und habe ich sehr vermisst."

Romina fliegt nämlich nicht alleine mit ihrer Tochter – die beiden begleiten Papa Christian Wolf bei der Arbeit. Für die kleine Familie geht es nach Amerika, genauer gesagt wohl nach Texas, wie ihre Fans unter dem neuesten Social-Media-Beitrag der Beauty vermuten. In ihrer Story gibt die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin immer wieder Updates von der Reise: Bislang scheint alles super zu laufen. "Sie hat hier alle unterhalten. Richtige Grinsebacke und lächelt jeden an", schwärmt sie zu einem Foto aus dem Flugzeug.

Vor der Geburt ihrer Tochter reiste Romina regelmäßig gemeinsam mit Christian um die Welt. In den vergangenen Monaten war das der jungen Mutter aber nicht möglich. Während ihr Verlobter auf Geschäftsreise ging, blieb sie mit dem gemeinsamen Kind zu Hause. Dass Romina Christian dabei oft vermisste, hielt sie nicht geheim. Zudem hatte die 26-Jährige immer wieder mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen – weshalb sie sich therapeutische Hilfe suchte.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm im Oktober 2025