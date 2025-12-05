Christian Wolf kritisiert Edda Pilz' "zuckerfreies" Rezept

Reality-TV-Star Edda Pilz (24) und Fitnessunternehmer Christian Wolf (30) geraten auf Instagram aneinander. Christian, der als Gründer von More Nutrition und durch seine Expertise in Sachen Ernährung bekannt ist, nimmt ein Rezept von Edda unter die Lupe. Dabei handelt es sich um einen veganen Pumpkin-Spice-Teig, den sie als zuckerfrei und reich an Proteinen bewirbt. In einem Video äußert sich Christian kritisch: "Wie soll das bitte zuckerfrei sein? Ahornsirup ist purer Zucker." Außerdem hebt er hervor, dass das Rezept fast 2000 Kalorien enthalte. Als Snack für zwischendurch sei es daher aus seiner Sicht keine geeignete Wahl.

Christian geht noch weiter und warnt vor potenziellen Gefahren. Er betont, dass Begriffe wie "zuckerfrei" mit Bedacht verwendet werden sollten, da sie für bestimmte Personengruppen wie Diabetiker schwerwiegende Konsequenzen haben könnten. Seinen Followern erklärt er in dem Clip: "Sagt bitte einfach nicht zuckerfrei, wenn es nicht zuckerfrei ist. Daran können solche Leute wie Diabetiker auch theoretisch dran sterben." Der Unternehmer gesteht zugleich ein, dass es Edda und ihren Anhängern sicherlich gut schmecke, kritisiert jedoch die Darstellung eines solch kalorienreichen Rezepts als bedenkenlosen Snack.

Edda ist bei ihren diversen Social-Media-Aktivitäten keine Unbekannte in der Fitness- und Ernährungswelt und hat kürzlich selbst ihre Fitnessreise und dazugehörige Tipps mit ihren Fans geteilt. Dabei spielte, wie sie betonte, eine durchdachte Ernährung eine essenzielle Rolle. Ihre Reichweite nutzt sie häufig, um ihre eigene Auffassung von einem gesunden Lebensstil zu transportieren. Die Kritik von Christian kommt daher für viele unerwartet, dürfte aber durchaus einen interessanten Diskurs über die Verantwortung von Influencern und die korrekte Verwendung von Ernährungsbegriffen entfacht haben.

Collage: RTL, IMAGO / Hartenfelser Collage: Edda Pilz und Christian Wolf

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar