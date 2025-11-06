Kronprinzessin Victoria überrascht mit wildem Leoparden-Look

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) sorgte bei der Verleihung des Markus-Wallenberg-Preises im Grand Hotel in Stockholm am 3. November für Aufsehen – das zeigt ein Bild, das Bunte vorliegt. Die Royal-Lady präsentierte sich in einem beeindruckenden Leo-Look, der sowohl faszinierte als auch überraschte. Ihr Look: ein langes, figurbetontes Paillettenkleid der schwedischen Marke By Malina, das ihre Silhouette perfekt betonte. Kombiniert hat sie diesen modischen Hingucker mit einer eleganten Clutch von Jimmy Choo und stilvollen Pumps von Gianvito Rossi. Das Outfit strahlte Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein aus – eine ungewöhnliche, doch stilvolle Interpretation ihrer üblichen Zurückhaltung.

Der Leo-Print und ein eleganter Rückenausschnitt setzten verführerische Akzente, die in den royalen Kreisen eher Seltenheitswert haben. Traditionell wird dort großer Wert auf schlichte Schnitte und gedeckte Farben gelegt – doch Victoria zeigte, dass sich Etikette und Mode-Mut nicht ausschließen müssen. Raffiniert spielte sie mit den Grenzen des Protokolls und bewies, wie stilvoll man diese dehnen kann. Ihre durchtrainierte Figur sorgte zusätzlich für bewundernde Blicke – ein Zeichen dafür, wie fit die Kronprinzessin ist. Mit diesem Auftritt setzte sie ein modernes Statement in der royalen Modewelt.

Interessanterweise war dies nicht der erste Auftritt der Kronprinzessin in dem besagten Kleid. Bereits im November 2023 hatte sie es bei einem Besuch in Wiesbaden während ihrer Deutschlandreise getragen und ebenso für Begeisterung gesorgt. Victoria ist bekannt dafür, dass sie bevorzugt auf Nachhaltigkeit setzt und ihre Garderobe gekonnt wiederverwendet, während sie immer wieder mit mutigen Akzenten für Gesprächsstoff sorgt. Trotz aller Modernität bleibt ihr Stil durchdacht und stets im Rahmen ihres Rollenbildes – ein Balanceakt, den die schwedische Royal mit Leichtigkeit meistert.

Getty Images Kronprinzessin Victoria, Mai 2025

Getty Images Prinzessin Victoria, Juni 2025

Getty Images Prinzessin Victoria, Dezember 2024