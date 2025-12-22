Anouschka Renzi feiert dieses Jahr Weihnachten ohne Partner

Schauspielerin und Ex-Dschungelcamperin Anouschka Renzi (61) verbringt die Festtage in diesem Jahr ohne ihren Verlobten Marc Zabinski. Statt kuscheliger Paar-Romantik unterm Baum zieht es sie mit ihrer Tochter aufs Land, wie sie RTL verraten hat. "Weihnachten bin ich mit meiner Tochter, fahre mit ihr aufs Land zu einem Freund, der da ein altes Haus hat. Und das war's", sagte Anouschka. Während Mutter und Tochter die Ruhe fernab der Großstadt genießen, bleibt ihr Lebensgefährte berufsbedingt an Bord eines Schiffes – und sorgt dafür, dass das Fest der Liebe diesmal mit deutlich weniger Menschen stattfindet.

Denn Marc ist noch bis März auf hoher See im Einsatz, dort arbeitet der Schauspieler an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Ein romantischer Weihnachtsbesuch kommt für Anouschka jedoch nicht infrage, auch wenn die Entfernung schmerzt. "Ich kann auch nicht aufs Schiff im Moment, die haben gerade Norovirus", erklärt sie dem Sender. Statt Frust über die getrennten Feiertage klingt bei der Schauspielerin aber eher Pragmatismus durch: "Er arbeitet halt. Ich schaffe das schon." Ganz anders war es früher. Da saß sie an den Feiertagen mit ihrem damaligen Mann, dessen Familie und eigenen Angehörigen mit zehn bis zwölf Leuten am Tisch. "Früher, als ich noch verheiratet war und noch die Familie meines Mannes dabei war und von mir noch jemand, da haben wir immer zu zehnt oder zwölft gefeiert. Aber meine Eltern sind tot. Ich bin geschieden. Man muss sich einfach umstellen", sagt die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin rückblickend.

Auch in Sachen Liebe und Zukunftspläne hat sich bei Anouschka manches verändert. Mit Marc ist sie seit sechs Jahren verlobt, doch der Gang vor den Traualtar hat sich nie ergeben. "Es hat sich ausgeheiratet", erklärt sie im Gespräch mit RTL und betont, dass nichts Dramatisches vorgefallen sei. Den richtigen Zeitpunkt fürs Jawort sieht sie heute anders als früher: "Ich finde, heiraten muss man, wenn der Brei noch heiß ist. Dann kam Corona, dann kam dies und jenes. Und jetzt, nur um es zu machen..." Die Hochzeitspläne liegen damit erst einmal auf Eis, während Anouschka die Feiertage in kleiner Runde neu für sich definiert – mit ihrer Tochter, viel Ruhe und einem Weihnachtsfest, das mehr an einen Rückzugsort als an ein großes Spektakel erinnert.

Action Press / gbrci / Future Image Anouschka Renzi und Marc Zabinski bei einem Event in Hamburg, September 2021

Imago Schauspielerin Anouschka Renzi am 7. November 2025 in Berlin

Instagram / anouschkarenzi.de Schauspielerin Anouschka, Oktober 2023