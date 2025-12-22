"Opferrolle": Aleks Petrovic wettert gegen Vanessa-Statement

Vanessa Nwattu (25) hat sich auf Instagram mit einem langen Statement gemeldet, in dem sie von einem stillen Kampf spricht und erklärt, aktuell schwer krank zu sein. Die Reality-TV-Bekanntheit schildert eine eitrige Mandelentzündung und betont, sich bewusst ausruhen und Kraft sammeln zu wollen. Kurz darauf meldet sich Aleksandar Petrovic (34) mit einer eigenen Story zu Wort und schießt scharf gegen Vanessa. Der Realitystar wirft ihr vor, sich bewusst in eine Opferrolle zu manövrieren und um Mitleid zu werben. "Wie auffällig kann man sich nur bewusst in die Opferrolle drücken (immer wieder, Woche für Woche), nur um Mitleid zu erwecken?", ärgert er sich.

In seiner Story legt Aleks nach und kritisiert Widersprüche in Vanessas Auftreten. Er behauptet, Vanessa habe trotz Krankheit bis nach Mitternacht die neue Folge von Temptation Island V.I.P. geschaut und um ein Uhr morgens einen Beitrag dazu kommentiert. Er wirft ihr Übertreibung vor und behauptet, sie versuche, Kritiker mit Mitleid zu beeinflussen. "Du weißt genau, dass du als ehemalige Verführerin mit an Christinas Leid schuld hast und jetzt versuchst du die Kritiker, die sagen 'Karma - Kein Mitleid für Vanessa' über die Mitleids-/Opferrolle zu manipulieren und auf deine Seite zu ziehen! Seit Wochen", wettert Aleks und kündigt an: "Die ganze Wahrheit kommt noch ans Licht."

Bereits vor drei Wochen hatte Aleks auf Social Media noch versöhnlicher geklungen. Er hatte öffentlich sein Fehlverhalten in der Realityshow eingeräumt und sich ausführlich entschuldigt. Damals erklärte er: "Ich arbeite professionell an mir mit externer Hilfe – therapeutische Hilfe und dazu noch ein Coaching zum Thema emotionale Intelligenz –, damit ich solch ein demütigendes, abwertendes und unmenschliches Verhalten nie wieder an den Tag lege." Besonders gegenüber Vanessa zeigte sich Aleks betroffen und betonte: "Es tut mir von Herzen leid… Es bricht mir das Herz, zu wissen, wie sehr Vanessa darunter gelitten hat."

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2023

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit