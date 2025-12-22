Im Zug: Jorge González wurde rassistisch angegriffen

Ein schockierender Vorfall überschattete kürzlich die Zugreise von Jorge González (58). Der beliebte Moderator war mit seiner Nichte unterwegs und gerade auf der Suche nach ihren reservierten Sitzplätzen im Zug. Doch am Ziel angekommen, stellten sie fest, dass dort schon ein anderer Fahrgast saß. Jorge bat den Mann höflich, die Plätze freizugeben. Die Reaktion fiel jedoch alles andere als gelassen aus, wie sich der gebürtige Kubaner jetzt im Interview mit RTL erinnert: Der Mann wurde ungehalten und beleidigte die beiden rassistisch. Besonders hart traf es Jorges Nichte, die er aufforderte, "dahin zurückzugehen, woher sie kommt". Die junge Frau ließ sich das nicht gefallen, konterte schlagfertig und stellte klar, dass sie aus Nienburg an der Weser stammt.

Jorge berichtet, dass er im Laufe seines Lebens immer wieder mit solchen Anfeindungen konfrontiert worden sei. Doch dieser Moment war für ihn auch ein eindrückliches Beispiel für Mut und Zusammenhalt: Mehrere Mitreisende reagierten auf das Verhalten des Mannes und stellten sich schützend vor Jorge und seine Nichte. Für den Let's Dance-Juror war dies ein Lichtblick: "Das hätte ich wirklich nicht gedacht", erklärt Jorge und zieht aus dem unangenehmen Erlebnis ein versöhnliches Fazit: "Ich glaube, in Deutschland gibt es viel Toleranz, viele gute Leute."

Jorge ist aus dem deutschen Fernsehen seit Jahren kaum wegzudenken. Bekannt wurde er als exzentrischer Laufsteg-Coach bei Germany's Next Topmodel, wo er mit hohen Absätzen, klaren Ansagen und unverwechselbarem Akzent schnell zum Publikumsliebling wurde. Seine Karriere begann jedoch lange vor dem TV-Ruhm: Als Model arbeitete Jorge in Paris und Madrid für große Designer, bevor er sein Gespür für Mode und Haltung weitergab. Seit 2013 begeistert er als Juror in der beliebten Tanzshow "Let's Dance" – seit 2022 auch in der slowakischen Version.

Jorge González beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Jorge González, TV-Star

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi