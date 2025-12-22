Royals
Ende der Staffel: Sind Bauer Friedrich und Laura ein Paar?
- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Friedrich Dieckmann und Laura haben das Publikum der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau in Atem gehalten. Zahlreiche Fans fieberten einer möglichen Zukunft des Spargelbauern und der Lehrerin entgegen. Beim großen Wiedersehen gab es endlich Klarheit: Ja, die beiden sind ein Paar! Strahlend saßen sie neben Moderatorin Inka Bause (57) und bestätigten ihre Beziehung. "Ja, Happy End", freute sich Friedrich und ergänzte: "Wir haben für uns entschieden, dass wir es zusammen versuchen." Die Zuneigung zwischen den beiden war offensichtlich und spürbar. "Alles richtig gemacht", jubelte Inka zufrieden.

Für Friedrich scheint Laura die perfekte Partnerin zu sein: liebevoll, sensibel und einfach ein Gesamtpaket, das ihn sehr glücklich macht, wie er schwärmte. Auch Laura ließ keinen Zweifel an ihren Gefühlen: Sie könne bei ihm sie selbst sein und fühle sich einfach vollkommen angekommen. Die beiden präsentierten sich glücklich und stolz darauf, ihre Beziehung endlich öffentlich machen zu können. "Ich bin superhappy, dass wir offiziell sagen können, dass wir ein Paar sind. [...] Das erfüllt mich mit Stolz", kommentierte der Staffel-Liebling überglücklich.

Bereits in der Folge zuvor hatten der Spargelbauer und die Lehrerin einen besonders emotionalen Moment auf dem Hof geteilt. Zwischen Kerzenschein und Heuballen überraschte Laura ihren Herzensmann mit einem ganz besonderen Geschenk: einem T-Shirt, auf dem ein Herzschlag und in der Mitte eine Spargelstange zu sehen war. Friedrich war berührt und freute sich: "Wie süß ist das denn?" Für die Lehrerin war klar: "Mein Herz schlägt für dich." Viel geredet wurde danach nicht mehr – stattdessen lagen sich die beiden in den Armen und besiegelten ihre Gefühle mit einem innigen Kuss.

