Evelyn Burdecki feiert Geburtstagsparty mit Schweden-Royals

Evelyn Burdecki (37) hat ihren 37. Geburtstag auf der griechischen Insel Mykonos gefeiert – in einem glamourösen Beachclub mit atemberaubendem Meerblick. Doch nicht nur ihr engster Freundeskreis war Teil der Feierlichkeiten. Wie Evelyn später auf Instagram zeigte, gesellten sich überraschend Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und ihr Ehemann Daniel (52) zu den Feiernden. Ohne Bodyguards oder großes Aufsehen hatten die beiden den Abend sichtlich genossen.

Evelyn verriet später gegenüber Bild, dass sie Victoria und Daniel zunächst kaum bemerkte, da sie sich so unauffällig verhielten. Sie erklärte, dass sie besonders von der nahbaren und lockeren Art des royalen Paares beeindruckt war. "Die haben gefeiert, geknutscht und getanzt", berichtete sie begeistert. "Victoria hat getanzt, als gäb's kein Morgen, die hätte echte Chancen bei 'Let's Dance'", witzelte Evelyn weiter. Dies sei das erste Mal gewesen, dass sie einem Mitglied der Royal Family begegnet sei.

Was für ein royaler Moment für die fröhliche TV-Persönlichkeit, die zuletzt offene Worte über das Altern und ihre emotionale Entwicklung verlor. In einem Interview verriet Evelyn, dass sie heute öfter eine Träne verdrückt als noch in jüngeren Jahren. Auch von ihrer Geburtstagsparty hat Evelyn dank royaler Begegnung eine Erkenntnis gewonnen: "Auch Prinzessinnen tanzen, knutschen … und gehen aufs Klo", fasste Evelyn den Abend mit einem Augenzwinkern zusammen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Evelyn Burdecki, Prinzessin Victoria

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Prinzessin Viktoria und Prinz Daniel von Schweden tanzen, Geburtstagsparty von Evelyn Burdecki 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024