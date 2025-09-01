Prinzessin Victoria zeigt Estelle und Oscar in Urlaubsfotos

Frisch aus dem Familienurlaub teilt Prinzessin Victoria von Schweden (48) private Schnappschüsse von ihren Kindern Estelle und Oscar. Die Bilder wurden auf dem Instagram-Account des Königshauses veröffentlicht und zeigen die königliche Familie in entspannter Sommeratmosphäre auf der schwedischen Insel Öland. Zusammen mit ihrem Ehemann Daniel, den Kindern und Familienhund Rio verbrachten sie die sonnigen Tage im Schloss Soliden. Die Aufnahmen lassen keinen Zweifel daran, wie schnell die beiden Sprösslinge herangewachsen sind – und Fans sind begeistert, zu sehen, wie groß Estelle und Oscar inzwischen geworden sind.

Die Sommerauszeit auf Öland, die zu einer festen Tradition geworden ist, war gefüllt mit Aktivitäten wie Schwimmen, Toben und langen Spaziergängen mit Hund Rio. Der fröhliche Vierbeiner durfte bei den Abenteuern der Familie natürlich nicht fehlen. Doch mit dem Ende des Sommers steht auch für die schwedischen Royals wieder der Alltag vor der Tür. Während Estelle und Oscar sich auf den Schulalltag einstellen müssen, warten auch auf Prinzessin Victoria neue, spannende Herausforderungen. Die Kronprinzessin wird ihre militärische Ausbildung fortsetzen – eine Aufgabe, die für sie von großer Bedeutung ist.

Victoria ist bekannt dafür, ein liebevolles Familienleben mit ihren offiziellen Pflichten in Einklang zu bringen. Seit über einem Jahrzehnt führt sie gemeinsam mit Daniel ein Leben im Rampenlicht, ohne dass die familiären Werte zu kurz kommen. Estelle, die als Zweite in der Thronfolge steht, wird oft als zukünftige Hoffnungsträgerin der schwedischen Monarchie angesehen. Mit ihren charismatischen Auftritten und dem scheinbar lockeren Umgang mit den royalen Verpflichtungen erinnert sie viele an ihre Mutter in jungen Jahren.

Getty Images Kronprinzessin Victoria in Stockholm, Juni 2025

Royal Press Europe Prinzessin Estelle mit ihrem Bruder Oscar, September 2023

Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle an ihrem 13. Geburtstag, Februar 2025