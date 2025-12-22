Räumliche Trennung: Kim Virginia gibt Update zur Beziehung

Kim Virginia Grey (30) hat jetzt ein klares Update zu ihrer Ehe mit Nikola Grey (29) gegeben. Nach intensiven Wochen mit Streit, Funkstille und gescheiterten Plänen erklärte die Reality-Darstellerin in ihrer Instagram-Story, dass sie und ihr Noch-Ehemann sich vorerst räumlich trennen. Ein angedachter Umzug von Nikola nach Deutschland sei zwar vom Tisch, doch werde der 29-Jährige "vorerst nicht mehr bei mir wohnen", stellte Kim klar und erklärt: "Nach allem, was passiert ist, hat es Zeit gebraucht... und die braucht es auch weiterhin... um für uns herauszufinden, was im Moment der richtige Weg ist." Ob die beiden jemals wieder zueinander finden, wisse sie derzeit nicht.

In ihrer Story versichert sie: "Alles, was ich dazu aktuell sagen kann, ist, dass wir uns erstmal räumlich trennen und bewusst Abstand nehmen, um die Situation für uns sortieren zu können. Wie es in der Zukunft weitergeht, wird sich zeigen." Nikola bleibt also in Dubai, zieht aber vorerst in sein eigenes Heim. Positiv hebt die 30-Jährige hervor, dass die Gespräche zwischen den beiden wieder normal laufen würden und daher auch Geschäftliches geklärt werden kann. Außerdem kümmert sich der ehemalige "Promis unter Palmen"-Star "auch etwas mit um die Hunde", was sie schon mal gut finde.

Das Beziehungs-Update von Kim kommt nur wenige Tage, nachdem aufmerksame Fans bemerkt hatten, dass der Realitystar sie beim Spaziergang mit den Dalmatinern wieder begleitete. In den Instagram-Storys der beiden tauchten fast identische Aufnahmen vom gleichen Küstenabschnitt, den Wellen und der Abendstimmung auf. Und besonders auffällig natürlich: Die drei Dalmatiner in den Clips. Sofort meldeten sich neugierige Follower zu Wort. "Warst du mit Nikola zusammen unterwegs? Habt ihr euch wieder vertragen?", schrieb ein Fan. Und auch die Freude über vermeintliche Harmonie war groß: "So schön, dass Nikola mit dabei ist", lautete ein weiterer Kommentar.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Dezember 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihren Hunden, Oktober 2025