Schwedens Kronprinzessin Victoria ist auf Deutschlandreise

Strahlender Besuch in Berlin: Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) vertritt ihren Vater als Staatsoberhaupt auf einer Reise durch Deutschland. Am 18. November glänzte die Thronfolgerin vor Schloss Bellevue in einem knallroten Jäckchen, das aus grobem Stoff gefertigt wurde. Ihr Oberteil wies zudem weiße und schwarze Applikationen auf sowie goldene Knöpfe. Mit einem breiten Lächeln winkte Victoria vergnügt den Fotografen zu. Ihr Outfit kombinierte die Prinzessin mit einem eleganten weißen Hemd, goldenen Ohrringen sowie einer weiten, schwarzen Hose. Dunkle Pumps und ihre typische Duttfrisur rundeten den Look schließlich ab.

Victoria eröffnete ihren Deutschlandbesuch schwungvoll: Im Schloss Bellevue hieß Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) die Kronprinzessin gemeinsam mit Elke Büdenbender (63) willkommen. Das Trio lächelte gut gelaunt für die Kameras. Während Victoria die Aufgaben des Königspaares in Berlin übernimmt, reisen König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) parallel durch Kanada, mit Programmpunkten in Montreal und Ottawa. Ein Wiedersehen mit dem deutschen Publikum steht aber bereits fest: Silvia wird am 25. November erneut in der deutschen Hauptstadt erwartet. Im Allianz Forum soll ihr ein Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion verliehen werden.

Am Mittwoch, dem 19. November, wurde Kronprinzessin Victoria außerdem vor dem Bundestag von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) empfangen. Der Politiker reichte Victoria die Hand, beide wechselten freundliche Worte und die Kronprinzessin wirkte entspannt und guten Mutes. An ihrer Seite: Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson. Nach einem kurzen Austausch folgte eine offizielle Begrüßungszeremonie, bei der die Nationalhymnen beider Länder gespielt wurden. Der Startschuss für einen dicht getakteten Berlin-Tag.

Getty Images Kronprinzessin Victoria, Schloss Bellevue im November 2025

Getty Images Elke Büdenbender, Kronprinzessin Victoria und Frank-Walter Steinmeier, Schloss Bellevue im November 2025

Getty Images Ulf Kristersson, Kronprinzessin Victoria und Friedrich Merz, Kanzlei in Berlin im November 2025