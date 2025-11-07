Ex-NFL-Star Mark Sanchez verliert Job nach Messerangriff

Mark Sanchez (38), ehemaliger NFL-Quarterback und bis vor wenigen Wochen noch Kommentator bei Fox Sports, wurde nach einem Vorfall in Indianapolis am 4. Oktober von seinem Arbeitgeber entlassen. Der 38-Jährige war für eine Übertragung des Spiels der Indianapolis Colts gegen die Las Vegas Raiders in der Stadt, als es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit einem 69-jährigen Lieferfahrer kam. Laut TMZ ging es bei dem Streit, in dessen Verlauf der Lieferant zum Selbstschutz ein Taschenmesser zückte, um die Parksituation in einer Gasse, wo der Lieferwagen aus Marks Sicht ungünstig abgestellt war. Der Disput eskalierte und endete damit, dass beide Parteien schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Dort klickten auch später für Mark die Handschellen: Er wird beschuldigt, in alkoholisiertem Zustand den Streit angezettelt zu haben und gewaltsam in das Lieferfahrzeug eingedrungen zu sein.

Seit dem Vorfall am 4. Oktober stand Mark nicht mehr am Mikrofon, doch der Sender sorgte rasch für adäquaten Ersatz: Unter anderem sprangen Brady Quinn und Mark Schlereth als Kommentatoren ein. Der 69-jährige Lieferfahrer verklagte Mark und die Fox Corporation inzwischen auf Schadensersatz – in der Klage ist von schwerer Körperverletzung, bleibender optischer Entstellung und emotionalem Leid die Rede. Richter James setzte eine finale Vorverhandlung für den 2. Dezember an, der Jury-Prozess soll am 11. Dezember beginnen. Ein Sprecher von Fox Sports erklärte zu der Trennung von Mark laut Us Weekly lediglich: "Wir können bestätigen, dass Mark Sanchez nicht länger beim Sender ist. Weitere Kommentare wird es nicht geben."

Mark, geboren 1986 in Kalifornien, wurde als Quarterback in der NFL bekannt. Nach einer erfolgreichen Zeit an der University of Southern California startete er 2009 bei den New York Jets. Dort übernahm er sofort die wichtige Position des Spielmachers und führte sein Team in den ersten beiden Jahren überraschend weit in den Playoffs. In den folgenden Jahren spielte er auch für die Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Denver Broncos und Washington Redskins, bevor er 2018 seine aktive Laufbahn beendete, um ans Mikrofon zu wechseln.

Getty Images Mark Sanchez vor dem Spiel Rams gegen Seahawks im Lumen Field in Seattle, 2023

Imago Mark Sanchez in New York City, 2010

Getty Images Mark Sanchez nach der Niederlage der Washington Redskins bei den Philadelphia Eagles, Dezember 2018