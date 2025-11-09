Kelsey Grammer zeigt Herz: Neues Drama zu Weihnachten

Kelsey Grammer (70) feiert die Weihnachtszeit mit seinem neuen Film "Karen Kingsbury's The Christmas Ring". Der Schauspieler, der in der romantischen Geschichte den Antiquar und Witwer Howard Miller spielt, bringt dabei eine berührende Note in die Rolle ein. Während Howard noch um seine verstorbene Frau trauert, hilft er seinem Sohn Ben dabei, die Liebe zu der Militärwitwe Vanessa Mayfield, gespielt von Jana Kramer (41), zu finden. Besonders charmant: Die Dreharbeiten fanden in Franklin, Tennessee, statt, und Kelsey musste während der Produktion lediglich zu Fuß ans Set gehen, berichtet das People Magazin.

Die Darstellung von Verlust und Trauer ist ein zentraler Aspekt des Films, der Kelsey Grammer besonders am Herzen lag. "Das erste Weihnachten ohne einen geliebten Menschen ist hart, aber schließlich kann man zur Freude zurückfinden, die man mit dieser Person geteilt hat", erklärte der Schauspieler. Der Antiquitätenladen, den sein Charakter zusammen mit seiner verstorbenen Frau aufgebaut hatte, spielt hierbei eine symbolische Rolle – ein Ort der Erinnerung, aber auch der Hoffnung. Für Benjamin Hollingsworth, der Bens Rolle verkörpert, war die Zusammenarbeit mit Kelsey ein ganz besonderes Erlebnis: "Mit ihm zu drehen ist wie mit Tom Brady den Ball zu werfen", schwärmte er und lobte Kelseys Talent ebenso wie seine Großzügigkeit am Set.

Privat und beruflich hat Kelsey Grammer sich über die Jahre den Ruf eines geschätzten Schauspielers erarbeitet. Vor kurzem begrüßte er mit seiner Frau Kayte sein achtes Kind auf der Welt. In den letzten Jahren konzentriert er sich verstärkt auf Projekte, die ihn herausfordern und ihm die Möglichkeit bieten, neue Facetten zu zeigen. "Ich suche nach Rollen, in denen ich etwas sagen kann, das ich noch nie gesagt habe", verriet er. Für seinen nächsten Film "Claws", in dem er einen menschenjagenden Berglöwen aufspüren muss, ist er bereits voller Vorfreude. Die Fähigkeit, sowohl ernste als auch außergewöhnliche Rollen zu übernehmen, bleibt eines der Markenzeichen des erfahrenen Schauspielers.

Kevin Winter / Getty Images Kelsey Grammer bei der Premiere von "The Last Tycoon"

Getty Images Jana Kramer, Sängerin

Getty Images Kayte Grammer und Kelsey Grammer, Januar 2024