Das würde achtfache Papa Kelsey Grammer jüngerem Ich raten

Kelsey Grammer (70), bekannt aus der Serie "Frasier", hat kürzlich offen über die Herausforderungen seiner Vaterrolle und die Erfahrungen mit seinen acht Kindern gesprochen. Der Schauspieler, der im Oktober verkündete, dass sein jüngster Sohn Christopher geboren wurde, reflektierte in einem Gespräch mit Fox News Digital darüber, welche Ratschläge er seinem jüngeren Ich geben würde. "Vielleicht hätte ich mehr Geduld haben sollen", räumte Kelsey ein und erzählte, wie schwer es für ihn anfangs war, mit dem anhaltenden Weinen seines ersten Kindes zurechtzukommen. Heute genießt er die Zeit mit seinem neuen Familienzuwachs und bezeichnet die Geburt Christophers als "fantastisch".

Die Beziehung zu seinen Kindern beschrieb der Hollywood-Star als vielfältig. Während einige Kinder aufgrund ihrer Mütter eine andere Perspektive auf ihn hätten, betonte er, dass er stets versucht habe, eine Verbindung aufzubauen – auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei. "Ich liebe sie alle über alles", sagte Kelsey über seine Kinder, zu denen neben Christopher auch Spencer, Mason, Jude Gordon, Greer, Faith, Gabriel und Auden gehören. Mit seiner Frau Kayte Walsh, die er 2011 heiratete, zeigt sich der Schauspieler überglücklich und stolz auf ihre enge Familie. Im gemeinsamen Alltag mit den jüngeren Kindern verspüre er momentan eine größere Harmonie als je zuvor.

Beruflich ist Kelsey derzeit in seinem neuen Film "Turbulence" zu sehen, der seit dem 12. Dezember sowohl in den Kinos als auch digital verfügbar ist. In dem Survival-Thriller spielt er einen Heißluftballon-Piloten, dessen romantischer Flug in ein gefährliches Abenteuer umschlägt. Kelsey erklärte, dass ihm die Rolle viel Freude bereitet habe, obwohl er während der Dreharbeiten mit einer Verletzung am Fuß zu kämpfen hatte. "Es war eine Herausforderung, aber auch wirklich lohnend", teilte er laut Fox News Digital mit. Der Film, in dem auch Hera Hilmar, Jeremy Irvine (35) und Olga Kurylenko (46) zu sehen sind, verspricht nicht nur Spannung, sondern auch eine herzliche Botschaft.

Getty Images Kelsey Grammer bei der Giving A Smile Foundation Inaugural Gala im Beverly Hilton, Dezember 2025

Getty Images Kelsey Grammer und Tochter Faith Grammar bei der Medaillenempfangszeremonie in Washington, D.C., Dezember 2025

Getty Images Kelsey Grammer und Kayte Walsh, Februar 2024