Kelsey Grammer (70) begrüßt Kind Nummer acht auf der Welt

Kelsey Grammer (70) hat Grund zur Freude: Der "Frasier"-Star und seine Frau Kayte Walsh begrüßten vor wenigen Tagen ihr viertes gemeinsames Kind auf der Welt. Bei einem Auftritt im Podcast "Pod Meets World" verriet der Schauspieler, dass ihr Sohn Christopher vor drei Tagen geboren wurde. Für den Serienstar ist es insgesamt das achte Kind, eine Tatsache, über die er sichtlich stolz sprach. Das Paar, das seit 2011 verheiratet ist, teilt bereits drei weitere Kinder miteinander: Faith, Gabriel und James.

Neben seinen vier Kindern mit Kayte hat Kelsey aus früheren Beziehungen weitere vier Kinder. Seine älteste Tochter Spencer stammt aus der Ehe mit Doreen Alderman, während Tochter Greer aus einer Beziehung mit Barrie Buckner geboren wurde. Mit seiner dritten Ehefrau Camille Meyer hat er zudem die Söhne Mason und Jude. Der stolze Vater äußerte sich jüngst über das breite Altersspektrum seiner Kinder, das jetzt von neugeboren bis 42 Jahre reicht.

Privat hat das Paar in der Vergangenheit auch schwere Zeiten gemeistert. In seinen Memoiren "Karen: A Brother Remembers" schrieb Kelsey über den Schmerz, den er und Kayte 2012 erlebten, als Ärzte ihnen rieten, eine hochriskante Zwillingsschwangerschaft zu beenden, um das Leben ihrer Tochter Faith zu retten. Später beschrieb der Schauspieler die Geburt seines Sohnes Gabriel als Moment der Heilung für die Familie. Über Kayte sagte er einmal im Gespräch mit Closer, sie habe eine "außergewöhnliche Fähigkeit zu lieben" und gehe in ihrer Rolle als Mutter auf. Im Sommer zeigte sie sich mit runder Babykugel und machte so ihre erneute Schwangerschaft öffentlich – nun hält die Familie ihren kleinen Christopher im Arm.

Getty Images Kelsey Grammer und Kayte Walsh, Februar 2024

Getty Images Kayte Grammer und Kelsey Grammer, Januar 2024

Getty Images Kelsey Grammer und seine Ehefrau Kayte Walsh, Juli 2018

