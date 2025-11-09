Prinz Harry entschuldigt sich humorvoll für "Mützenskandal"

Prinz Harry (41) hat sich in Toronto für eine modische Fehlentscheidung entschuldigt – und dabei reichlich Humor bewiesen. Der Herzog von Sussex sprach bei einem Termin in der kanadischen Metropole über seinen Auftritt bei einem Spiel der World Series in Los Angeles am 28. Oktober, zu dem er und Herzogin Meghan (44) in Dodgers-Kappen erschienen waren – ausgerechnet gegen die Toronto Blue Jays. Im Gespräch mit CTV News nannte Harry die daraus entstandene Debatte augenzwinkernd "Hat-Gate" (dt.: Mützen-Skandal) und legte nach: "Ich stand unter Druck. Es gab nicht viel Auswahl." Er habe auf Einladung des Dodgers-Besitzers gehandelt und getan, was er "für höflich hielt". Vor laufender Kamera setzte er dann eine Blue-Jays-Mütze auf und versprach: "Ich werde diese von jetzt an tragen, damit ich keinen weiteren Fehler mache."

Der Royal erklärte weiter, er habe die Blue Jays ab dem Folgespiel angefeuert und bereue die Irritation bei Fans nördlich der Grenze. "Es tut mir sehr leid gegenüber der kanadischen Öffentlichkeit." Gleichzeitig nahm Harry sich selbst auf die Schippe: Unter Flutlicht greife man gern zur Cap, "wenn oben viel Haar fehlt". Meghan, die aus Los Angeles stammt, trug ebenfalls Dodgers-Blau – bei ihr liege das nahe, so der Tenor. Dass er seine Klarstellung direkt in Toronto machen konnte, war einem besonderen Anlass geschuldet: Harry war in der Stadt, um vor dem Remembrance Day Gespräche zu führen und Veteranen zu treffen.

Toronto spielt für Harry und Meghan eine besondere Rolle, die über gewöhnliche Städtebesuche hinausgeht. Meghan lebte während ihrer Schauspielkarriere bei Suits mehrere Jahre in der kanadischen Metropole und baute dort ein privates wie berufliches Fundament auf. Für Harry wiederum ist Toronto eng mit den Invictus Games verbunden, der von ihm initiierten Sportveranstaltung für verwundete Soldaten, die 2017 in der Stadt stattfand. Genau dort stellte er Meghan erstmals der Öffentlichkeit vor – ein Moment, der die Stadt fest mit ihrer gemeinsamen Geschichte verknüpft.

Imago Prinz Harry mit einer Toronto-Blue-Jays-Kappe bei einem Besuch in Toronto am 6. November 2025

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry verfolgen die World Series im Dodger Stadium in Los Angeles, 28. Oktober 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025