So gemütlich verbringen Prinz Harry & Meghan die Feiertage

Während König Charles (77) die Weihnachtsfeiertage mit der königlichen Familie in Sandringham traditionell beging, feierten Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) über 8.000 Kilometer entfernt deutlich entspannter. Das Paar verbringt die Feiertage mit seinen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im Zuhause in Montecito in Kalifornien – ganz ohne royalen Auftritt, aber mit jeder Menge Familienzeit. Meghan verriet in einem Newsletter laut People, dass sie den Weihnachtstag "eingekuschelt mit der Familie – vielleicht den ganzen Tag im Pyjama" verbringen will. Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele wie Scrabble, Sequence oder Candyland für die Kinder, Musik, Kerzenlicht, Kuscheln mit den Hunden und "endloses Snacken", wie sie schrieb.

Schon im Netflix-Special "With Love, Meghan: Holiday Celebration" gab Meghan einen Blick hinter die Kulissen der Sussex-Feiertage. Die Herzogin zeigte dort, wie sie für Archie und Lilibet persönliche Adventskalender gestaltet und jedes Türchen mit kleinen Überraschungen und handgeschriebenen Botschaften füllt – darunter Sätze wie "Ich liebe dich, weil du so mutig bist". Dazu kommen selbstgemachte Weihnachtskekse, inspiriert von der britischen Tradition, die sie auch in Kalifornien weiterführt. Am Heiligabend steht außerdem Gumbo auf dem Tisch, ein Seelenwärmer-Eintopf nach dem Rezept von Meghans Mutter Doria Ragland – ein weiteres Ritual, das die Familie nun Jahr für Jahr fortführen möchte.

Für Harry markiert das kalifornische Kuschel-Weihnachten auch den ruhigen Gegenpol zu seinen jüngsten Ausflügen. Kurz vor den Feiertagen war der Herzog von Sussex noch in Aspen unterwegs, wo er mit seinem Freund Nacho Figueras (48) Ski fuhr und bei einem Schneepolo-Turnier antrat. Nun genießt er die Auszeit fernab des Trubels mit seiner Frau und den Kindern in Montecito, wo seit ihrem Umzug 2020 viele ihrer neuen Familientraditionen entstanden sind. Meghan betonte in ihrem Newsletter, sie wünsche allen Lesern ein frohes Fest – ganz egal, ob im Pyjama auf dem Sofa oder schick gekleidet bei einer großen Feier.

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie