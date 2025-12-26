Prinz Harry hält die königliche Weihnachtstradition aufrecht

Prinz Harry (41) hält an einer ganz besonderen Familientradition fest: Der Herzog von Sussex lässt seine Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) ihre Geschenke bereits am Heiligabend öffnen – genau so, wie es die Windsors seit Generationen tun. In seinem Zuhause in Montecito, Kalifornien, pflegt er das Ritual gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44), obwohl er weit weg von Großbritannien lebt. Die Bescherung am 24. Dezember, die auf die Zeit von Königin Victoria zurückgeht und ihren Ursprung in Deutschland hat, gibt es bei den Royals seit langem. Laut dem Magazin OK! betrachtet Harry die Tradition als Brücke in seine eigene Kindheit und als Verbindung zu seinen Großeltern und Urgroßeltern. Freunde beschreiben die Entscheidung als bewusst gewählt und nostalgisch, denn so erleben seine Kinder ein Stück royales Erbe – auch auf Distanz.

Bei Harry gehören kleine, humorvolle und eher bescheidene Geschenke dazu, ganz im Sinne der Windsor-Gepflogenheiten. In seinen Memoiren "Reserve" erinnerte sich der Royal an die typische Szenerie: Alle finden ihren Platz, dann geht es gleichzeitig los – Schleifen fliegen, Papier reißt, Stimmen durcheinander. "Eine Art Freestyle", so schilderte er die Atmosphäre früherer Familienabende. Auch daheim in Kalifornien setzt der Vater auf genau diese Lebendigkeit: Archie und Lilibet dürfen ihre Päckchen im "Free-for-all"-Stil öffnen. Ein Palastkenner brachte es gegenüber dem Magazin auf den Punkt. "Es geht um Familie, Lachen und gemeinsame Momente, nicht um Materielles", sagte die Quelle laut OK!. Diese Momente halte Harry bewusst fest, damit seine Kinder das Gefühl von Kontinuität spüren – selbst wenn der große Rest der Familie in Großbritannien feiert.

Auch wenn Harry bereits zum siebten Mal in Folge die Weihnachtsfeiertage nicht mit den Royals in Sandringham verbrachte, ließen ihn die Erinnerungen an das britische Weihnachtsfest nicht ganz los. Royal-Expertin Jennie Bond erklärte dem Mirror: "Er hat ja schon häufiger gesagt, dass er bestimmte Aspekte seines Lebens in Großbritannien vermisst, darunter die lockeren Sprüche, die Pub-Kultur, Freunde und Familienfeiern." Die Bilder von Prinz William (43), Prinzessin Kate (43) und den Kindern beim traditionellen Kirchgang in Norfolk hätten ihn sicher berührt, auch wenn die entspannte kalifornische Atmosphäre vieles wettmacht.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025