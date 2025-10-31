Prinz Harry und Meghan ernten Buh-Rufe im Baseball-Stadion

Dieses Erlebnis hatten Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) für ihren Ausflug zum Baseballspiel der Dodgers sicher nicht auf ihrer Bingo-Karte: Beim World-Series-Spiel in Los Angeles wurden sie auf der Stadionleinwand eingeblendet – und prompt von Teilen der Menge ausgebuht. In der ersten Reihe, direkt hinter dem Pitch-Timer, saßen die beiden unbeeindruckt – charmant lächelnd, als wäre nichts – auf Plätzen, für die Normalsterbliche fünfstellige Beträge zahlen. Hinter ihnen: Magic Johnson (66) und Baseball-Legende Sandy Koufax. Ob die Sussexes ihre Tickets kauften oder als VIPs geladen waren, blieb laut Daily Mail unklar. Für Meghan und Harry war es jedenfalls ein royaler Moment – für viele Baseball-Fans eher ein klassischer "Swing and a miss".

Im Netz nahm die Debatte rund um die vermeintlich falsch besetzten Top-Plätze schnell Fahrt auf: Einige murrten über angebliche royale Sonderbehandlung – schließlich musste Magic Johnson als Teilhaber der Dodgers wegen der Royals in die zweite Reihe ausweichen. Andere mokierten sich über Meghans Outfit im Dodgers-Blau, wo sie doch einst in Toronto lebte und damals sogar erklärte, dass sie sich dort wie zu Hause fühle. Harry bekam ebenfalls sein Fett weg: Von Commonwealth-Nostalgie bis Kanada-Anekdoten wurde alles hervorgekramt. Gleichzeitig lobten aber auch einige Fans den Überraschungsauftritt: Der Besuch der beiden sei ein "königliches Qualitätssiegel", schrieb ein User auf X.

Privat sind Harry und Meghan seit einiger Zeit in Kalifornien zu Hause. Erst vor wenigen Tagen zeigten sie in einem Instagram-Clip einen Familienausflug mit Archie und Lilibet auf einen Kürbismarkt in Santa Barbara – später wurde zu Hause in trauter Atmosphäre geschnitzt. In dem Video tauchten auch Meghans Mutter Doria Ragland und Freund Markus Anderson auf, der in ihrem Umfeld als besonders vertraut gilt. Zuletzt engagierte sich Meghan zudem öffentlich für jugendliche Aktivistinnen in Südkalifornien und präsentierte eine festliche "As Ever"-Kollektion mit Kerzen, Weinen und Fruchtaufstrichen – Einblicke, die zeigen, wie das Paar Familie, Freundschaften und neue Projekte im Alltag miteinander verbindet.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry verfolgen die World Series im Dodger Stadium in Los Angeles, 28. Oktober 2025

Getty Images Prinz Harry und Meghan bei ihrer Date Night im Dodger Stadium in Los Angeles

Instagram / meghan Herzogin Meghan und ihre Tochter Lilibet, 2025