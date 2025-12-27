Jennifer Aniston genießt ihr erstes Weihnachtsfest mit Jim

Jennifer Aniston (56) hat ihr erstes Weihnachtsfest mit ihrem neuen Freund Jim Curtis in ihrem Zuhause in Hollywood gefeiert – und die Fans durften via Instagram dabei sein. Am 25. Dezember teilte die Schauspielerin eine Bilderreihe, die intime Einblicke in ihre Feiertage gibt: zu sehen sind ihre Hunde, enge Freundinnen und Freunde – und Jim, der als Hypnotherapeut arbeitet und als Experte bekannt ist. Ein Moment, der die Herzen der Fans besonders erwärmt: Jim, wie er liebevoll mit einem Baby spielt. Dazu schrieb Jennifer in die Bildunterschrift, wie das Magazin People berichtet: "Ich schicke euch allen ganz viel Liebe, frohe Feiertage!" Es ist das erste Weihnachten, das Jennifer und Jim als Paar verbringen – und es wirkt, als hätten beide genau das genossen.

Schon Anfang Dezember hieß es laut People aus dem Umfeld der Schauspielerin, dass die beiden ihr Fest bis ins Detail planen würden. "Jen liebt diese Jahreszeit. Die Feiertage sind der Moment, in dem sie einen Gang runterschaltet, ihr Zuhause wirklich genießt und Zeit mit den Menschen verbringt, die sie liebt", sagte eine Quelle. "Sie ist sehr glücklich, es in diesem Jahr mit Jim zu verbringen." Öffentlich gezeigt hatten sich Jennifer und Jim erstmals im November bei der Veranstaltung "Women in Hollywood" von Elle, nachdem ihre Beziehung im Sommer bekannt geworden war. Nun richtete sie ein entspanntes, aber hochkarätig besetztes Fest aus – mit dabei war auch Jims Sohn Aidan. Für Jennifer, die zu ihrem 50. Geburtstag all ihre Ex-Partner einlud, bedeutet dieses Weihnachtsfest einen Neuanfang, den sie spürbar in vollen Zügen auskostet.

In einem Gespräch mit Elle beschrieb Jennifer ihren Freund als "ziemlich außergewöhnlich". Hypnose sei "eines der vielen Dinge, die er macht". "Als sich das Ganze in etwas Romantischeres entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie begeistert, dass sie den Schritt einfach gewagt hat", erzählte ein Insider. Laut der Schauspielerin, die Mitte der 1990er-Jahre mit der Sitcom Friends weltberühmt wurde, sei Jim sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich und wolle Menschen helfen, "Traumata und Stagnation hinter sich zu lassen und Klarheit zu finden". Abseits des roten Teppichs pflegt Jennifer enge Freundschaften wie zu ihrer Branchen-Kollegin Reese Witherspoon (49) und verbringt viel Zeit mit ihren Hunden, die auch in ihrem Feed regelmäßig auftauchen.

Anzeige Anzeige

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Der "Friends"-Cast