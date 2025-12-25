Diese Weihnachtslieder hört Herzogin Meghan in Dauerschleife

Herzogin Meghan (44) hat kurz vor Heiligabend auf Instagram ihre persönliche Fest-Playlist vorgestellt – und damit einen seltenen Blick in ihre heimische Feiertagsroutine gewährt. In einem Video ist zu sehen, wie Meghan in ihrer Küche backt, Bänder zuschneidet, Geschenke verpackt und Getränke eingießt. Dazu laufen ihre Lieblingssongs, wie sie schreibt. "Alle Klänge der Weihnachtszeit. Hier ist meine persönliche Liste der liebsten Weihnachtslieder, die bei uns zu Hause in dieser Jahreszeit rauf und runter laufen. Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest! Viel Spaß!", heißt es unter dem Clip. Das Fest will sie gemeinsam mit Prinz Harry (41) sowie den Kindern Archie (6) und Lilibet (4) zu Hause verbringen.

Musikalisch setzt Meghan dabei auf eine Mischung aus zeitlosen Klassikern und modernen Interpretationen. Ganz oben thront "Have Yourself a Merry Little Christmas" in der Version von Norah Jones (46) und Laufey. Dazu kommen Evergreens wie "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey (56) und "Last Christmas" von Wham!. Jazz- und Soul-Ikonen prägen die Auswahl: Ella Fitzgerald (†79) mit "Winter Wonderland", Frank Sinatra (†82) mit "I’ve Got My Love to Keep Me Warm", Aretha Franklin (†76) mit "Kissin’ By the Mistletoe", Otis Redding (†59) mit "Merry Christmas Baby" und Etta James mit "Amen / This Little Light of Mine". Zu hören sind außerdem Dinah Washingtons "Ole Santa", Eartha Kitts (†81) "Santa Baby" (Live), Michael Bublés (50) "Christmas (Baby Please Come Home)", Ray Charles (†73) mit "Baby, It’s Cold Outside", Donny Hathaway mit "This Christmas", James Taylor mit einer weiteren Version von "Have Yourself a Merry Little Christmas", Ingrid Michaelsons (46) "Looks Like a Cold, Cold Winter" sowie "O Holy Night" in einer Live-Aufnahme von Tracy Chapman.

Seit ihrem Umzug in die USA legen Meghan und Harry großen Wert darauf, besinnliche Feiertage auf ihre Weise zu feiern. Die gemeinsamen Feierlichkeiten im familiären Rahmen scheinen den beiden wichtig zu sein, insbesondere die Zeit mit ihren zwei Kindern. Meghan gibt dabei stets besondere Einblicke in ihre kreative und detailverliebte Herangehensweise, sei es beim Dekorieren oder den Geschenken selbst. Die Herzogin, die früher als Schauspielerin in der Serie Suits bekannt wurde, bewahrt auch jenseits des Rampenlichts eine Aura der relativen Bodenständigkeit, was ihre Anhänger immer wieder begeistert.

Getty Images Herzogin Meghan, 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation