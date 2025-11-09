Ronda Rousey könnte "jeden Kritiker mit bloßen Händen töten"

Ronda Rousey (38) hat die Nase voll von selbsternannten Experten: In der neuesten Ausgabe des "Bertcasts" mit Bert Kreischer ließ sich die ehemalige UFC- und WWE-Sportlerin jetzt über Männer aus, die immer wieder ihre Kampffähigkeiten anzweifeln, ohne jemals im Ring gestanden zu haben. "Ich könnte jeden einzelnen von ihnen mit bloßen Händen töten", amüsierte sich die preisgekrönte Wrestlerin, Judoka und MMA-Kämpferin über die Selbstüberschätzung einiger Kampfsportfans. Dabei richteten sich ihre Worte vor allem gegen jene, die "denken, sie seien harte Typen, nur weil sie im Stehen pinkeln", wie Ronda betonte.

Neben den Zweifeln an ihren sportlichen Fähigkeiten sprach Ronda über ein weiteres Thema, das sie immer wieder beschäftigt: den Vorwurf, sie würde ihre Begeisterung für Nerdkultur lediglich vortäuschen. Bereits in der Vergangenheit hatte sie versucht, gegen diese Beschuldigungen anzukämpfen, nun griff sie in der Diskussion erneut auf: "Viele denken, dass ich das nur mache, um Geld zu verdienen. Aber ich bin einfach ehrlich und echt." Dabei machte Ronda klar, dass sie sich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen lasse und weiterhin zu sich selbst stehe.

Privat scheint Ronda ihr Glück vollständig gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihrem Mann Travis Browne (43) zieht sie zwei Kinder groß. Besonders ihre ältere Tochter soll große Freude daran haben, ihre Rolle als große Schwester auszuleben. Trotz ihrer familiären Verantwortung bleibt Ronda aber weiterhin die starke und selbstbewusste Persönlichkeit, die sie seit Beginn ihrer Karriere auszeichnet. Fans schätzen sie nicht nur für ihre sportlichen Erfolge, sondern auch für ihre offene und kompromisslose Art, mit der sie den Erwartungen und Urteilen anderer begegnet.

Imago Ronda Rousey beim WWE Royal Rumble in St. Louis, The Dome at America’s Center, 29. Januar 2022

Imago Ronda Rousey im Duell mit Mickie James bei WWE Live im Palalottomatica, Rom, 10. November 2018

Instagram / rondarousey Ronda Rousey und Travis Browne mit ihren Töchtern, Januar 2025