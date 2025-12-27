So geht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Daniel mit Kritik um

Daniel und Lina haben im großen Finale von Hochzeit auf den ersten Blick Ja zueinander gesagt – und stehen seither im Rampenlicht. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, wie es sich anfühlt, plötzlich erkannt zu werden, Selfies zu geben und die eigene Liebesgeschichte im TV nachzuverfolgen. Der 31-Jährige beschreibt den Moment, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, als sehr emotional. Die Begeisterung auf der Straße sei überwiegend herzlich, doch im Netz mische sich auch Gegenwind darunter. Wie gehen die zwei damit um? Daniel sagt über die Reaktionen online: "Ein bisschen negativ war natürlich auch das, was auf Social Media abgeht, also dass man da natürlich auch kritische Kommentare abkriegt – ein bisschen Hate. Da muss man sich auch dran gewöhnen oder eine entsprechende Haltung entwickeln, damit man mit den negativen Konsequenzen umgehen kann."

Lina beschreibt die Ausstrahlung als persönliches Bilderalbum und erzählt im Promiflash-Interview: "Für mich war es irgendwie total schön – aber auch einfach, weil ich nicht verstehe, dass andere Leute das auch sehen können." Mit Blick auf harte Worte im Netz wirkt die 26-Jährige etwas nachdenklich: "Das mit dem Hate – das ist schon schwierig, manchmal damit umzugehen. Auch gerade, weil man sich dann fragt: 'Oh Gott, wenn andere das so sehen, ist das dann wirklich so?' Dann muss man das manchmal von sich trennen können." Gleichzeitig überwiegt für sie das Gute: Viele Begegnungen im Alltag und direkte Nachrichten seien "sehr, sehr positiv" gewesen. "Das war auch sehr schön, zu sehen, dass andere sich mit einem freuen", sagt die Erzieherin.

Auch Sarah und Martin sorgten beim diesjährigen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" für Gänsehautmomente. Die beiden galten für viele Fans bereits von Anfang an als echtes Traumpaar. Besonders Martins romantische Worte blieben im Gedächtnis: "Wenn ich an Sarah denke, ist das wie ein Nachhausekommen." Die Überraschung, als Sarah einen Termin beim Standesamt organisierte, um offiziell Martins Nachnamen anzunehmen, sorgte nicht nur bei den Experten für Rührung. Auch Daniel und Lina zeigten, wie sehr sie gemeinsam gewachsen waren. Beim Finale erzählte Daniel offen von Linas positiver Wirkung auf ihn: "Lina, du hast mich so glücklich gemacht die letzten Wochen. Du hast es, glaube ich, selbst an mir gemerkt, wie positiv du mich beeinflusst hast – wie ich aufblühe, wie ich humorvoller werde durch dich, viel offener und viel zufriedener mit meinem Leben."

Joyn / Markus Hertrich Daniel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

