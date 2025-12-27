Wegen skandalöser Aussage: Sean Penn verklagt Lee Daniels

Sean Penn (65) feiert mit "One Battle After Another" derzeit große Erfolge, doch hinter den Kulissen kochte nun ein alter Streit wieder hoch: Der Schauspieler verklagte den oscarnominierten Regisseur Lee Daniels (66) auf satte zehn Millionen Dollar wegen Verleumdung. Auslöser war eine kontroverse Aussage, die Lee im Zusammenhang mit seiner erfolgreichen Serie "Empire" tätigte. Der Filmemacher verteidigte laut Filmstarts damals den Hauptdarsteller Terrence Howard (56), der wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt in der Kritik stand. Er betonte, Terrence habe "nichts anderes getan als Marlon Brando oder Sean Penn". Dabei spielte er auf Gerüchte über Seans Ehe mit Madonna (67) an, die jedoch von der Sängerin vehement zurückgewiesen wurden.

Die gegen Sean gerichteten Worte fanden in der Öffentlichkeit großen Widerhall und führten prompt zu rechtlichen Konsequenzen. Der Schauspieler klagte, die Aussage befeuere die "skandalösen, beleidigenden und haltlosen Attacken", die seit Jahren in der Öffentlichkeit gegen ihn ausgetragen werden. Die Eskalation dauerte jedoch nicht lange an: Lee ruderte zurück, entschuldigte sich öffentlich und verband die Geste mit einer Spende an Seans Hilfsorganisation. "Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, Sean, und ich nehme meine rücksichtslosen Worte über dich zurück", soll der Regisseur laut Filmstarts gesagt haben.

Sean Penn zeigte sich beeindruckt von der Geste und zog die Klage daraufhin zurück: "Ich akzeptiere Lees herzliche Entschuldigung und weiß die Aufrichtigkeit, mit der er sie formuliert hat, zu schätzen." Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Mystic River", hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in Hollywood Akzente gesetzt, sondern auch als Regisseur überzeugt, etwa mit dem Drama "Into the Wild". Seinen allerersten TV-Auftritt hatte Sean 1974 mit nur 14 Jahren in "Unsere kleine Farm" – zwei kurze Szenen als namenloser Junge, ohne Text. Heute blickt der Oscar-prämierte Hollywood-Star auf eine Karriere voller Höhen und Tiefen zurück.

Collage: Getty Images, Alberto E. Rodriguez/Getty Images Collage: Sean Penn und Lee Daniels

Getty Images Madonna und Sean Penn im Januar 2016

Getty Images Sean Penn, Schauspieler