So halten Kisu und Ehemann Kevin Tewe ihre Beziehung frisch

Im Alltag von Influencerin Kisu (34) und Ehemann Kevin Tewe steht Trubel an der Tagesordnung. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und machen kein Geheimnis daraus, dass zwischen Job und Elternsein die Beziehung manchmal zu kurz kommt. "Wenn es mit den Kindern gut läuft und die Arbeit gut läuft, dann leidet bei uns auf jeden Fall gerade die Ehe", gesteht Kisu offen im Promiflash-Interview. Trotzdem hat die Content Creatorin ein paar Tipps für ihre Fans, wie man als Paar im Alltag Zeit füreinander findet: "Es muss auch nicht immer ein Abend sein. Uns reicht es auch oft, uns mittags zu treffen, wenn die Kinder eh in der Betreuung oder im Kindergarten sind. Wir haben gemerkt, dass diese Mini-Dosen viel effektiver sind, als ganz lange zu warten. Lieber mal zusammen frühstücken oder zum Lunch gehen."

Das Paar könne nicht immer den Vorsatz, genug Zeit füreinander freizuschaufeln, einhalten. Trotzdem betont Kisu: "Wenn die Zeit es gerade zulässt, sollte man die Prioritäten nach Sinn sortieren: Ist das jetzt wirklich eine Priorität, noch einen Job anzunehmen, oder reicht es gerade und man macht lieber einen Pärchenabend oder -tag." Ihre Kinder sind inzwischen keine Babys mehr. Töchterchen Milena kam im Jahr 2019 zur Welt. Ihre kleine Schwester Leonie folgte 2023. "Es hat bei uns auf jeden Fall die Ehe beeinflusst, weil ein neues Leben da war, das die Priorität hat", erinnert sich die Zweifachmama und fügt hinzu: "Aber umso wichtiger ist es, zu erkennen, dass das eine ganz lange Phase war, in der Arbeit und Kinder Priorität hatten – wir müssen jetzt die Ehe wieder an die erste Stelle packen. Aktiv daran zu arbeiten, ist das Wichtigste, um alles am Laufen zu halten."

Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes gaben sich Kisu und Kevin im Oktober 2019 standesamtlich das Ja-Wort. Eine große Hochzeitsfeier blieb erst mal aus – im August 2021 konnten die beiden Kölner dann aber endlich ihren Traum verwirklichen: Im Beisein von Freunden und Familie feierten sie ihren Traum in Weiß. Ob sie mit ihren zwei Mädels die Kinderplanung abgeschlossen haben, steht aktuell wohl noch in den Sternen. "Ich persönlich würde am liebsten ganz viele Kinder haben. Aber das ist immer Realität vs. Wunschvorstellung", verriet Kisu gegenüber Promiflash.

Instagram / kisu Kisu und ihr Mann Kevin Tewe

Instagram / kisu Kisu, Influencerin

Instagram / kisu Kisu, Kevin Tewe und ihre beiden Töchter an Halloween 2025