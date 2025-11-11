30-Kilo-Abnahme hat Melody Haase "unselbstbewusster" gemacht

Melody Haase (31) hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Über 30 Kilogramm hat der Reality-TV-Star durch gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport abgenommen. Doch anstatt sich mit ihrem veränderten Körper wohler zu fühlen, zeigt sich Melody selbstkritisch. Auf der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" verriet sie im Gespräch mit Promiflash, dass sie sich vor der Transformation selbstbewusster fühlte. "Ich fand mich vorher sehr sexy", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich muss ehrlich sagen, dass mich das tendenziell unselbstbewusster gemacht hat."

"Ich glaube, das liegt daran, dass ich viele Komplimente zum neuen Look bekommen habe. Wenn es dann mal ein bisschen mehr wird, dann ist es ja auch viel weniger, als es früher war, aber jetzt setze ich mich damit mehr auseinander", erklärte Melody. Der Verlust ihres langjährigen Selbstbildes und die Konfrontation mit einem neuen Schönheitsideal haben bei Melody Spuren hinterlassen. "Das ist der Druck, den man sich selber macht, weil man schon mal dieses krasse Ideal von sich gesehen hat", schilderte sie weiter. Abschließend gestand die Sängerin sogar, dass sie persönlich nicht fand, dass ihr Aussehen zum Ende der Abnehmreise "noch so gut aussah". Mit diesen ehrlichen Worten gibt Melody einen Einblick in die Schattenseiten eines Prozesses, der oft als Erfolgsgeschichte verstanden wird.

Bekannt wurde Melody durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten und als Teilnehmerin von DSDS. Ihre Abnahme sorgte bereits für öffentliche Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen Gerüchten um mögliche medizinische Hilfsmittel, die sie jedoch vehement dementierte. In früheren Interviews bestätigte sie, dass allein Disziplin und ein gesunder Lebensstil hinter der Veränderung stecken. Für Melody war dies kein einfacher Weg, sondern ein intensiver Abschnitt ihres Lebens, der sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional geprägt hat.

Imago Melody Haase, November 2025

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

ActionPress / BACKGRID Melody Haase bei der "The Fall Guy"-Premiere in Berlin