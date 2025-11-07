Liebe gestanden: Haben Menowin und Melody Haase Kontakt?

Bei Promis unter Palmen hatte Melody Haase (31) ihre Gefühle für Menowin Fröhlich (38) öffentlich gemacht – doch eine Romanze zwischen den beiden blieb aus. Zwischenzeitlich hat Menowin eine neue Partnerin an seiner Seite, doch ob es weiterhin Kontakt zwischen ihm und Melody gibt, verriet sie nun. "Freundschaftlichen Kontakt gibt es immer", betonte die Musikerin im Promiflash-Interview und betonte dabei, dass es rein platonisch bleibt. Wie Menowins neue Partnerin über diese Verbindung denkt, sei ihr allerdings unbekannt.

Überraschenderweise gab die 31-Jährige zu, dass sie nicht genau wisse, was derzeit im Leben von dem ehemaligen DSDS-Finalisten passiert. Ihre Aussage "Ich habe keine Ahnung, was da los ist" unterstrich, dass der Kontakt wohl doch eher sporadisch sei. Dennoch hofft die ehemalige Reality-TV-Kandidatin, dass es Menowin gut geht. Es scheint, als wolle sie ihre bewahrte Distanz mit Rücksicht auf seine neue Beziehung wahren. Ob es jemals Konflikte im Hinblick auf den Kontakt der beiden gab, bleibt unklar.

Vor rund sechs Monaten sah sich Melody erneut gezwungen, die immer wieder aufkommenden Gerüchte um eine angebliche Affäre mit Menowin öffentlich zu dementieren. In ihrer Instagram-Story sagte die Reality-TV-Bekanntheit damals deutlich: "Menowin und ich waren nie, zu keinem Zeitpunkt, in keinem Land auf dieser Welt, on- oder off-Cam, intim. Nie." Sie betonte, dass sie den ständigen Unterstellungen endgültig leid sei. Die DSDS-Bekanntheit machte deutlich, dass sie zu ihren Taten stehe, aber diese Vorwürfe hätten keine Grundlage.

Collage: Instagram / menowin.froehlich_official, Instagram / melodyraabbit Collage: Menowin Fröhlich und Melody Haase, DSDS-Bekanntheiten

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin