"Uhr tickt": So steht's aktuell um Melody Haases Liebesleben

Melody Haase (31) hat kürzlich auf der Premiere von "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" offen über ihr Liebesleben gesprochen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie momentan Single sei, sich jedoch selbst als ihren aktuellen Partner sehe. "Ich liebe das Leben und mich selbst und bin mit mir in einer Beziehung", verriet sie mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig scheint sie jedoch den Wunsch nach einer eigenen Familie deutlich zu verspüren. Ihre biologische Uhr ticke, wie sie selbst zugab, deshalb habe sie sich eine klare Grenze gesetzt, um diesen Traum zu verwirklichen.

Denn Melody verfolgt einen Plan. Gegenüber Promiflash verriet die Sängerin, dass sie ein festes "Dating-Jahr" in ihrem Kopf habe, bevor sie neue Schritte in der Liebe wagt. "Bis dahin liebe ich nur mich selbst", betonte sie und ließ offen, ob sie danach medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen will. Eine Kinderwunschklinik bleibt eine Option, nahe liegt das allemal: Sie hat eine solche Einrichtung bereits besucht. Wie und wann sie den nächsten Schritt geht, ließ die TV-Persönlichkeit indes bewusst unausgesprochen – für den Moment steht Selbstfürsorge auf ihrer Agenda ganz oben.

Vor einigen Monaten hatte sich die Sängerin bereits aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sich eine Auszeit genommen. Damals machte sie auf Instagram öffentlich, dass gesundheitliche Probleme der Auslöser für diesen Schritt gewesen seien. Bei einem Routinebesuch im Kinderwunschzentrum entdeckten die Ärzte ein schmerzhaftes Myom in ihrer Gebärmutter. "Es geht nicht mehr so weiter", erklärte sie damals offen ihren Fans. Mit den anhaltenden Schmerzen, zusätzlichen Problemen mit den Stimmbändern und ihren Weisheitszähnen hatte sich Melody bewusst dafür entschieden, Projekte auf Eis zu legen und ihre Gesundheit an erste Stelle zu setzen.

Anzeige Anzeige

Imago Melody Haase, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Melody Hasse im Februar 2025