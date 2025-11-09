Heftiger Streit: Jona Steinig wehrt sich gegen Melody Haase

Es knallt gewaltig zwischen Jonathan Steinig (30) und Melody Haase (31) – und zwar öffentlich auf Instagram. Auslöser sind bissige Kommentare, die die Musikerin unter Beiträgen des Influencers hinterlassen hat. Dort spottete sie unter anderem: "5000 Euro auf Jonas Bürgergeld-Empfänger-Hand, wenn er sich 10 Sekunden aufrecht hinstellt" und nannte ihn eine "kleine bettnässende Kanalratte". Darauf reagierte Jonathan in einer längeren Story, die er am Wochenende teilte. Er spricht von jahrelangen Sticheleien, die er ignoriert habe, und macht nun klar: "Irgendwann reicht es mir."

In seiner Story veröffentlicht Jona nicht nur Melodys Seitenhiebe, sondern zeigt auch Screenshots von Direktnachrichten, die ihm nach eigenen Angaben eine Userin weitergeleitet hat. Darin soll Melody der Frau gegenüber ausfallend geworden sein. Jona kommentiert die Nachrichten scharf: "So widerlich und ehrenlos", schreibt er und fordert: "Such dir Hilfe!" Zudem wirft er Melody vor, seit Jahren ohne Anlass gegen ihn zu hetzen, und teilt aus: "5000 € solltest du weiterhin für deine misslungene Körperstraffung ausgeben. Oder deine Ozempic-Spritze." Zum Ende seiner Ansage bittet er unmissverständlich: "Lass mich in Ruhe."

Zwischen Melody und Jona brodelt es allerdings schon länger. Bereits vor acht Monaten sorgten die beiden in der Realityshow Forsthaus Rampensau für einen heftigen Streit. Damals beleidigte der Influencer die Sängerin so sehr, dass Melody ihm sogar mit einer Anzeige drohte. Im Interview mit Promiflash zeigte sich Jona davon allerdings wenig beeindruckt. "Ich finde es langsam sehr lächerlich, dass es allgemein zum Trend geworden ist, dass man jemandem nach einer TV-Show mit einer Anzeige droht", sagte er damals. Zwar räumte er ein, dass seine Aussage "nicht cool" gewesen sei, gab aber zu verstehen: "Sie ist auch kein Anstandsengel und hat auch viele Sachen getan, die einfach nicht okay sind."

Collage: Instagram / jonasteinig, ActionPress / BACKGRID Jona Steinig und Melody Haase Collage

Imago Jonathan Steinig beim Casa Bellucci Summer Terrace Grand Opening am Kurfürstendamm in Berlin

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin