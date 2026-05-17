George Clooneys ungewöhnlicher Ratschlag an seine Kinder

Auf dem roten Teppich der "A King's Trust"-Gala in der Londoner Royal Albert Hall hat George Clooney (65) einen ungewöhnlichen Erziehungstipp verraten. Im Interview mit British Vogue plauderte der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (48) über die Ratschläge, die sie ihren achtjährigen Zwillingen Alexander und Ella mit auf den Weg geben. Während Amal einen nachdenklichen Ansatz wählte, überraschte George mit einer ganz anderen Art von Tipp. "Getreide und Traube nicht mischen – das ist, glaube ich, wichtig für die Kinder zu wissen", scherzte er.

Amal hingegen setzte auf tiefgründigere Worte. "Ich denke, wir möchten, dass sie neugierig bleiben, viele Fragen stellen und die Dinge hinterfragen, die für sie keinen Sinn ergeben – so wie vieles, was gerade in der Welt passiert", sagte sie gegenüber dem Magazin. George kommentierte den Unterschied zwischen den beiden Antworten mit einem Augenzwinkern: "Sehen Sie, meine Frau gibt eine elegante Antwort, und ich gebe die wichtigen Antworten." Amal konterte prompt: "Bei Getränkefragen fragt euren Vater."

Zuvor hatte George bereits ausgeplaudert, dass die Zwillinge so langsam seine Filme entdecken. Vor zwei Wochen erzählte er dem Magazin People, wie Alexander und Ella langsam kapieren, was ihr Vater eigentlich beruflich macht. Ausgerechnet ein Film helfe ihm dabei besonders, weil er sich selbst ungern auf der Leinwand sieht: "Ich schaue 'Fantastic Mr. Fox', weil ich Achtjährige habe – das ist ein bisschen einfacher, weil man mich ja nicht wirklich sieht, sondern nur meine Stimme hört." Und George legte nach: "Und das macht Spaß, weil die Kinder langsam herausfinden, was ich beruflich mache."

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Getty Images George Clooney bei der Los-Angeles-Premiere von Netflix' "Jay Kelly" im Egyptian Theatre Hollywood

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Getty Images Amal Clooney und George Clooney bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton, Beverly Hills

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Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival