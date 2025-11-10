30 Kilo abgenommen: Macht Melody Haase auch mal Ausnahmen?

Melody Haase (31) hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Transformation durchgemacht: Über 30 Kilogramm nahm die 29-Jährige durch eine Kombination aus Sport und einer bewussten Ernährung ab. Auf der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" sprach die Sängerin und TV-Persönlichkeit mit Promiflash offen über ihren Ansatz. Während sie im Alltag auf unverarbeitete Lebensmittel setzt, erlaubt sie sich in besonderen Momenten, wie beispielsweise während ihrer Periode, auch mal eine Ausnahme. "Wenn ich Bock habe, was zu essen, dann esse ich was", verriet Melody und fügte hinzu, dass sie in solchen Situationen sogar mal zu einem Burger greifen würde.

Die meiste Zeit ist Melody jedoch diszipliniert und greift eher zu gesunden Alternativen. Süße Gelüste stillt sie beispielsweise lieber mit Weintrauben oder Mango statt mit einem Schokoriegel. Aktuell trägt sie Kleidergröße M, was sie völlig in Ordnung findet. Trotzdem ist ihr Ziel die Kleidergröße S: "Ich würde jetzt gerne bei Größe S bleiben", erklärte sie. Im Kleiderschrank bewahrt sie dennoch Kleidung in verschiedenen Größen auf, da sie sich bisher nicht überwinden konnte, sich von alten Stücken zu trennen.

Auch abseits des Gewichtsverlusts achtet Melody auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Nach einer Auszeit, in der sie sich um gesundheitliche Beschwerden gekümmert hat, ist die TV-Bekanntheit nun zurück im Rampenlicht. Nun wirkt sie insgesamt gefestigt und achtsam, hört auf innere Signale und setzt Grenzen, wenn es nötig ist. Melody lebt nach Gefühl, ohne den Plan aus den Augen zu verlieren – und genau das scheint ihr gerade gutzutun.

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin

