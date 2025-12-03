Begrapscht: Melody Haase berichtet von sexuellem Übergriff

Melody Haase (31) wandte sich sichtlich aufgewühlt in einer Instagram-Story an ihre Fans. Die Sängerin berichtete von einem schockierenden Vorfall, bei dem sie Opfer sexueller Belästigung wurde. Der Vorfall ereignete sich auf einer dunklen Straße, als sie auf dem Heimweg war. Laut ihrer Schilderung näherte sich ein Mann, der sie plötzlich unsittlich berührte. "Er hat meine Brüste geknetet", erzählte die DSDS-Bekanntheit. Zudem erklärte Melody, dass sie bereits mit der Polizei telefoniert habe: "Ich warte gerade auf die Polizei. Die wird demnächst hier sein. Ich bin sehr dankbar. Der Polizist am Telefon war sehr, sehr freundlich."

Dann beschreibt die 31-Jährige den Moment des Angriffs: "Ich bin gerade zur Tankstelle gelaufen. Auf dem Weg zurück hat mich ein Typ begrapscht. Ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Das war richtig schlimm." Laut ihrer Schilderung versuchte der Mann, noch übergriffiger zu werden, rannte dann jedoch davon. Melody betont, sie ziehe diesmal Konsequenzen: "Schon alleine für die Statistik will ich das melden. Und ich habe jetzt die Polizei gerufen, als er mich auf öffentlicher Straße einfach angegrabscht hat." Ihre Verzweiflung wird besonders in einem weiteren Satz spürbar: "Jetzt in dieser Sekunde fühle ich noch genau, welche Finger mich an meiner Titte wie angefasst haben." Und weiter: "Ich habe die Schnauze voll davon, dass man als Frau nicht mehr in der Dunkelheit rausgehen kann."

Vor einigen Wochen hatte die Sängerin ihren Fans offen berichtet, dass sie sich aus dem Reality-TV zurückzieht. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme, die sie offen ansprach. Melody verriet damals im Promiflash-Interview: "Ich bin dran. Du hörst es. Meine Stimme ist leicht angeschlagen. Ich muss dann auch meinen Therapien weiter nachgehen, aber mir geht es im Allgemeinen sehr gut. Sowohl physisch als auch mental." Besonders am Herzen lag ihr die Botschaft an ihre Community, sich rechtzeitig um die eigene Gesundheit zu kümmern. "Ich kann jedem raten, einfach mal auf die Bremse zu treten und sich um seine gesundheitlichen Sachen zu kümmern", so die Musikerin.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin