Gesundheitliche Beschwerden: Melody Haase gibt ein Update

Melody Haase nahm sich kürzlich eine Auszeit aus dem Reality-TV-Business. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme. Bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ließ sie es sich aber nicht nehmen, über den roten Teppich zu laufen – und kam dabei mit Promiflash ins Gespräch. Dabei gab Melody ein erfreuliches Update: "Ich bin dran. Du hörst es. Meine Stimme ist leicht angeschlagen. Ich muss dann auch meinen Therapien weiter nachgehen, aber mir geht es im Allgemeinen sehr gut. Sowohl physisch als auch mental."

Im Laufe des Gesprächs richtet die 31-Jährige sich direkt an ihre Fans. "Ich kann jedem raten, einfach mal auf die Bremse zu treten und sich um seine gesundheitlichen Sachen zu kümmern. Es ist manchmal auch sehr schwierig mit den Ärzten und erst mal einen Termin zu bekommen beim jeweiligen Spezialisten", appelliert sie. Sie selbst habe nicht aufgegeben und könne deswegen inzwischen glücklicherweise Erfolge in ihrer Behandlung verzeichnen.

Im Juli dieses Jahres wendete sich Melody, die durch Formate wie The 50, Promis unter Palmen oder auch Forsthaus Rampensau Germany bekannt wurde, mit ihren gesundheitlichen Problemen an ihre Fans. Die Sängerin, die einst ihr Glück bei DSDS versuchte, berichtete von starken Problemen mit ihren Stimmbändern, Schmerzen in den Weisheitszähnen sowie einem Myom in ihrer Gebärmutter, welches zwar nicht bösartig sei, jedoch starke Schmerzen verursachte. "Es geht nicht mehr so weiter", erklärte sie damals in ihrer Instagram-Story und meldete sich bis auf weiteres aus der Öffentlichkeit ab.

Anzeige Anzeige

Imago Melody Haase bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Melody Haase, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star