Food-Influencer Michael Duarte stirbt bei tragischem Vorfall

Die Food-Community trauert in den sozialen Medien um Michael Duarte, der als Influencer unter dem Namen FoodWithBearHands Millionen Menschen begeisterte. Berichten zufolge verstarb Michael am vergangenen Samstag während einer Reise durch Texas als Folge eines "schrecklichen Vorfalls" – so heißt es im Spendenaufruf auf der dazugehörigen GoFundMe-Seite. Der tragische Tod ereignete sich nur wenige Tage, nachdem Michael und seine Frau Jessica ihren neunten Hochzeitstag gefeiert hatten.

Michael hinterlässt nicht nur seine Frau Jessica, sondern auch eine sechsjährige Tochter namens Oakley. "Wir bitten euch, Michaels Familie in dieser äußerst schwierigen Zeit in euren Gebeten zu begleiten", heißt es in dem Statement, das von seinem Management aufgesetzt wurde. Gleichzeitig wird auch aufgeklärt, warum überhaupt ein Spendenaufruf online gestellt wurde: "Dieser Schicksalsschlag kam ohne Vorwarnung und hinterließ Jessica mit den Kosten für die Überführung nach Kalifornien und die Beerdigung."

Michael, der bereits als Teenager seine Liebe zum Kochen entdeckt hatte, postete vor seinem Tod Rezepte und Videos, die ihn beim Grillen zeigen, in den sozialen Medien. Mit den Clips begeisterte er über Instagram, TikTok und Co. hinweg mehr als zwei Millionen Follower. Sein plötzlicher Tod reißt nicht nur eine enorme Lücke in seine Familie, sondern hinterlässt auch eine trauernde Community, die ihn als inspirierende Persönlichkeit in Erinnerung behalten wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / foodwithbearhands Michael Duarte und seine Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaleeduarte Michael Duarte mit seiner Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaleeduarte Michael Duarte, Juni 2021

Anzeige