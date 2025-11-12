Royals
Todesursache des Food-Influencers Michael Duarte ist bekannt
Todesursache des Food-Influencers Michael Duarte ist bekanntInstagram / foodwithbearhandsZur Bildergalerie

Todesursache des Food-Influencers Michael Duarte ist bekannt

- Fabienne Stepczynski
Lesezeit: 2 min

Michael Duarte, der Millionen von Followern unter seinem Social-Media-Namen "FoodWithBearHands" mit seinen kreativen Food-Videos begeisterte, ist auf tragische Weise am 8. November ums Leben gekommen. Nun wurden Details zu den dramatischen Umständen seines Todes bekannt. Wie TMZ berichtet, wurde der Social-Media-Star bei einem Polizeieinsatz angeschossen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Laut Angaben des Medina County Sheriff’s Office wurde die Polizei nach Castroville, Texas, gerufen, nachdem ein Notruf über eine männliche Person mit einem Messer eingegangen war.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf Michael, der sich laut Polizeiangaben „unberechenbar verhielt“ und sie bedrohte. Trotz "mehrfacher Aufforderungen, sich auf den Boden zu legen", soll er auf eine Beamtin zugestürmt sein und dabei gerufen haben: "Ich bringe dich um!" Daraufhin eröffnete sie das Feuer. Zwei Schüsse trafen den Influencer und verletzten ihn tödlich. Er wurde ins University Hospital in San Antonio gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Auf seiner GoFundMe-Seite war zuvor lediglich von einem "schrecklichen Vorfall" die Rede gewesen.

In den sozialen Netzwerken sorgte die Nachricht von Michaels Tod für eine Welle der Anteilnahme und Trauer. Viele Fans gedachten des Food-Influencers, der erst wenige Tage zuvor zusammen mit seiner Frau Jessica ihren neunten Hochzeitstag gefeiert hatte. In einem bewegenden Statement, das sein Management veröffentlichte, hieß es: "Wir bitten euch, Michaels Familie in dieser äußerst schwierigen Zeit in euren Gebeten zu begleiten." Die Community zeigte sich schockiert und nahm in zahlreichen Kommentaren Abschied.

