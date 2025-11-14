Frau des Food-Influencers Michael Duarte bricht Schweigen

Jessica Duarte hat sich erstmals nach dem Tod von Michael Duarte zu Wort gemeldet – mit einer innigen Botschaft an seine Community und einer klaren Bitte an die Öffentlichkeit. Auf Instagram schrieb die Ehefrau des Food-Influencers, der vor wenigen Tagen in Texas ums Leben kam, sie ringe seit seinem Tod mit den richtigen Schritten und wolle nun "sein Vermächtnis fortführen". "Er hat allen alles von sich gegeben, also ist es jetzt an mir, es zurückzugeben", erklärte Jessica. Zudem bedankte sie sich für die Anteilnahme und die Unterstützung aus der BBQ-Szene, die ihr Kraft gebe. "Ich kann fühlen, wie er Berge versetzt", so ihre Worte. Am Ende richtete sie sich direkt an den Social-Media-Star: "Mike, ich bin stolz, deine Frau zu sein, und werde diesen Titel für den Rest meines Lebens mit Ehre tragen. Wir sehen uns auf der anderen Seite."

Neben dem emotionalen Tribut bat Jessica um Rücksicht – und um Zurückhaltung bei Spekulationen rund um Michaels Tod. "Die falschen Narrative sind entmutigend und respektlos gegenüber dem Vermächtnis eines wunderbaren Mannes. Dies ist eine laufende Ermittlung, und ich bitte Medien und Öffentlichkeit, keine unbestätigten Informationen zu teilen", betonte sie. Laut USA Today teilte das Sheriff-Büro in Medina County mit, dass eine Polizistin nach einem 911-Notruf auf Michael traf. Er soll mit einem Messer gedroht und ihr zugerufen haben: "Ich werde dich töten." Nach mehrfachen Aufforderungen, sich auf den Boden zu legen, habe sie zweimal geschossen. Michael wurde in ein Krankenhaus in San Antonio gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Jessica organisiert derzeit die Trauerfeier, Details sollen bald folgen.

Michael hatte in Kalifornien eine Karriere im Restaurantbusiness begonnen, bevor er durch Social-Media-Inhalte Berühmtheit erlangte. Mit einem besonderen Fokus auf BBQ und Grillen begeisterte er über zwei Millionen Follower auf verschiedenen Plattformen. Während er in der Pandemie eine persönliche Krise überwand, begann er, sich verstärkt auf kreative Inhalte zu konzentrieren – eine Leidenschaft, die er häufig mit seiner sechsjährigen Tochter Oakley teilte.

Instagram / foodwithbearhands Michael und Jessica Duarte

Instagram / foodwithbearhands Jessica und Michael Duarte

Instagram / foodwithbearhands Michael und Jessica Duarte mit ihrer Tochter