Nein heißt nein: Janin Ullmann kritisiert Aleks Petrovic

Die aktuelle Folge von Temptation Island V.I.P. sorgt im Netz für Furore. Aleks Petrovic (34) lässt sich zu einigen kontroversen und respektlosen Aussagen über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) hinreißen – und bringt die Zuschauer damit auf die Barrikaden. Nun meldet sich auch Moderatorin Janin Ullmann (43) mit einem kurzen, aber eindeutigen Statement zu Wort. Auf Instagram schreibt sie: "Bezugnahme: Ein Nein ist ein Nein!" Damit macht die TV-Persönlichkeit deutlich, dass sie Aleks' Verhalten in der aktuellen Folge nicht tolerieren kann.

Damit spielt Janin ziemlich eindeutig auf eine Aussage von Aleks an. Im Gespräch mit seinem Co-Star Wladi Gärtner erzählt der Realitystar in der neuen Folge von der Sexflaute zwischen ihm und Vanessa. Er kritisiert, sie habe es sogar in der Nacht ihrer Verlobung abgelehnt, mit ihm zu schlafen. "Dann habe ich ihr gesagt: 'Ganz ehrlich, denk mal darüber nach, was du gerade gesagt hast.' Nach einer halben Stunde hatte sie ein schlechtes Gewissen und kam dann zu mir, und dann hatten wir Sex", erinnert sich Aleks. Er legt nahe, dass sie der Intimität nicht freiwillig, sondern nur durch den Druck, den er aufgebaut hat, zugestimmt habe. Damit würde der Geschlechtsverkehr zwischen Aleks und Vanessa nicht die grundlegenden Voraussetzungen für gültige sexuelle Zustimmung erfüllen.

Fans feiern Janin für ihr Statement zu den Geschehnissen. Kritik gibt es jedoch nicht nur für Aleks, sondern auch für RTL als Sender. In den sozialen Medien wird seitens der Zuschauer bemängelt, dass Aleks' Aussage in der Folge beinahe unkommentiert ausgestrahlt wird. "Das ist ein Thema, das Einordnung braucht. Das hat nichts mit Reality-TV zu tun, sondern mit Konsens und mit medialer Verantwortung", schreibt beispielsweise ein User auf der Instagram-Seite der Streamingplattform RTL+.

Getty Images, Imago Collage: Janin Ullmann, Aleksandar Petrovic

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

