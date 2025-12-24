Temptation-Marwin sauer: Schockszenen wurden nicht gezeigt

Rund um Temptation Island V.I.P. kocht die Stimmung hoch: Laurenz Pesch und Marwin Klute (28) machen ihrem Ärger öffentlich Luft und erheben schwere Vorwürfe gegen das Produktionsteam der Realityshow. Auslöser sind Szenen, die ihrer Darstellung nach gedreht wurden, aber in der finalen Sendefassung fehlen, während ihre emotionalen Reaktionen sehr wohl gezeigt werden. Marwin untermauert seinen Ärger mit Screenshots aus dem offiziellen Trailer, die seine Freundin Melissa (29) im Bikini zeigen: Sie liegt auf einer Liege, wird von fünf Männern gleichzeitig massiert, einer nimmt ihren großen Zeh in den Mund. "Das ist kein Angriff gegen Melissa. Die Bilder sind nun mal entstanden und auch im Trailer zu sehen. Die Szene war ein großes Thema, aber warum wurde sie dann bewusst rausgelassen?", fragt er in seiner Instagram-Story.

Die zentrale Kritik: Schlüsselmomente, die ihre Reaktionen erklärbar machen würden, seien aus den Folgen gestrichen worden, wodurch ihre Wutausbrüche nun vielen Zuschauern "unproportional" erscheinen. Marwin betont, die im Trailer gezeigten Massage-Szenen mit Melissa hätten im Haus für Gesprächsstoff gesorgt und gehörten zum Kontext – gerade deshalb irritiere ihr Fehlen in der TV-Fassung. Laurenz wiederum ärgert sich über die Darstellung rund um Brenda. Er behauptet, Pool-Sequenzen würden verharmlost, während man ihn in der Montage gezielt als alleinigen Bösewicht zurücklasse. Beide Realitystars stellen damit die Schnitt- und Auswahlentscheidungen des Produktionsteams infrage und verlangen, dass die nicht gezeigten Momente offengelegt oder in nachfolgenden Ausstrahlungen berücksichtigt werden.

Bereits am Vortag hatten sich Aleks Petrovic (34) und Wladi Gärtner gemeinsam mit Marwin und Laurenz öffentlich über die Social-Media-Präsenz der Show beschwert. In der Kommentarspalte eines Clips gaben sie sich geschlossen empört über das Verhalten der Verantwortlichen hinter dem Instagram-Account. Aleks polterte: "Wie war das mit 'Für Mobbing und Hate ist kein Platz im Internet' – aber Hauptsache dieser gottlose TI-Account schießt hier immer nur gegen uns Männer und hetzt somit alle gegen uns auf." Er wetterte weiter: "Kotzt mich diese männerfeindliche Doppelmoral hier an!" Laurenz beklagte dazu erneut, dass Szenen absichtlich verdreht und falsch zusammengeschnitten würden. "Ich weiß nicht, was ihr da fabriziert und warum das so verharmlost wird, aber das ist ja mal Verdrehung der Tatsachen hoch zehn!"

Anzeige Anzeige

RTL Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL Marwin Klute und Laurenz Pesch bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.