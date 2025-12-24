Aleks Petrovic verrät: Sexflaute war zum Teil seine Schuld

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) sorgen in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. für reichlich Gesprächsstoff. In der Villa beschwerte sich Aleks mehrfach, dass er und Vanessa seit Monaten keinen Sex mehr hatten – sogar am Abend ihrer Verlobung sei zunächst nichts passiert. Jetzt meldet sich der Realitystar auf Instagram zu Wort, nachdem ein Follower ihn direkt gefragt hatte, warum er Vanessa überhaupt einen Antrag gemacht habe, obwohl die beiden schon so lange nicht mehr intim gewesen seien. In seiner Antwort erklärt Aleks erstmals, dass die Sexflaute vor dem Antrag auch seine Schuld war. "Zu dem Zeitpunkt, wo ich Vanessa, das war im November letzten Jahres, den Antrag gemacht habe, kam ich gerade aus dem Boxkampf. Fame Fighting 2 stand ja an und dort, während der Vorbereitung, die drei Monate, ist man nicht intim", erklärt er.

Der einstige Sommerhaus-Teilnehmer führt weiter aus, dass er so seinen Testosteronspiegel maximal steigern wollte, um im Ring "möglichst stark und aggressiv" zu sein. Vanessa habe zu dieser Zeit mit Freunden in den USA Urlaub gemacht, er habe sich voll auf den Sport konzentriert. Umso größer sei dann sein Gefühlschaos am Tag des Antrags gewesen. "Das hat mich vollkommen irritiert. Das habe ich nicht verstanden, weil auf der einen Seite sagst du 'Ja' bis zum Lebensende. Auf der anderen Seite sagst du mit körperlicher Distanz 'Nein'." Er habe Angst bekommen, Vanessa könne generell kein Interesse mehr an ihm haben oder vielleicht sogar jemand anderen im Kopf. Deshalb habe er sie noch am selben Abend mit seinen Zweifeln konfrontiert. Manipulative Absichten weist er aber entschieden zurück: "Absoluter Bullsh*t. Ich habe sie damit konfrontiert, weil ich sie einfach verstehen wollte."

Schon vor wenigen Wochen sah sich die Influencerin bei "Temptation Island V.I.P." mit den abfälligen Kommentaren ihres Verlobten konfrontiert. Die Clips, in denen Aleks sich über die Sexflaute in ihrer Beziehung beschwerte, überraschten sie damals jedoch kaum. "Das kenne ich schon", winkte Vanessa am Lagerfeuer ab und erklärte: "Mir geht es in einer Beziehung um viele andere Punkte, damit ich mich auch emotional fallen lassen kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann bin ich kein Mensch, der dann einfach hinhält, als wäre ich eine Sexpuppe", erklärte sie. Enttäuscht von Aleks' Verhalten begann Vanessa öffentlich zu zweifeln, ob ihre Beziehung noch eine Zukunft hat: "Ich hätte nicht gedacht, dass er das jetzt hier erzählt – kann er aber gerne machen, wenn er das möchte, dann kann ich ja auch meinen Teil der Geschichte sagen."

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit