Marwin Klute entschuldigt sich für seinen "H*re"-Kommentar

Reality-TV-Star Marwin Klute (28) hat sich jetzt öffentlich bei seiner Partnerin Melissa Heitmann (29) entschuldigt. Bei Temptation Island V.I.P. hatte er beim ersten Lagerfeuer das Wort "H*re" im Zusammenhang mit der 29-Jährigen verwendet und damit im Netz einen Sturm der Kritik ausgelöst. Nun meldet er sich unter einem Video des offiziellen Instagram-Accounts der Show zu Wort und versucht zu erklären, wie es zu den verletzenden Aussagen kam. Der TV-Darsteller schildert ausführlich, was genau damals passiert sein soll, warum er seine Wortwahl inzwischen bereut und wieso er sich jetzt erneut öffentlich an Melissa wendet.

Marwin betont in seinem Statement: "Also erst mal war es am ersten Lagerfeuer eine Erzählung, was ich in der Vergangenheit zu ihr gesagt habe." Damals habe er seine Wortwahl nicht als direkte Beleidigung verstanden: "Ich habe nicht gesagt – du bist eine, sondern ich will nicht, dass du aussiehst wie eine." Heute sehe er das anders: "Dennoch ist das absolut nicht in Ordnung und das bereue ich sehr!" Wie er weiter ausführt, habe er sich bereits am dritten Lagerfeuer bei Melissa entschuldigt und Reue gezeigt. Der 28-Jährige kritisiert dabei, dass dieser Moment in der Sendung bei den Frauen nicht zu sehen gewesen sei: "Schade, dass genau der Teil von den Mädels weggelassen wurde." Deshalb nutze er nun erneut die Gelegenheit, um sich öffentlich zu entschuldigen.

Melissa selbst hatte sich direkt nach der Ausstrahlung zu den besagten Äußerungen gemeldet. Im Gespräch mit Promiflash stellte die Influencerin klar: "Ich fand Marwins Aussagen gegenüber mir, meinem Kleidungsstil und allgemein gegenüber Frauen total respektlos." Besonders störte sie, dass er damit ein falsches Bild von ihr erzeugt hätte: "Er hat ja so getan, als ob ich jeden Tag nur im Minirock und BH vor die Tür gehen würde. Das ist nicht der Fall." Ihrer Meinung nach sollte sich niemand wegen der Meinung eines Partners im eigenen Auftreten einschränken müssen.

Anzeige Anzeige

RTL Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P.", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Hobby-Sportler und Influencer