Zeigt Can Kaplan hier erstmals das Gesicht seiner Partnerin?

Unternehmer Can Kaplan sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Gesprächsstoff: In einer dreiteiligen Bilderreihe zeigt er sich unter anderem eng an eine blonde Frau gekuschelt – im Bett, neben einem schwarzen Hund. Schon in der Vergangenheit teilte er einen Schnappschuss des Vierbeiners, auf dem neben ihm eine unbekannte Frau lag. Ist das ein und dieselbe Frau? Dazu schreibt Can: "Ein Bild wurde mit KI generiert, eins zeigt mich mit meinem/r neuen Partner/in! Und ein Bild ist aus dem Jahr 2022." Neben der Blondine ist auch Reality-Gesicht Aleksandar Petrovic (34) zu sehen. Auch dieses Foto zeigt Can im Bett – neben dem Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer.

Der Unternehmer ergänzte den Post um eine auffällige Collage: Er selbst, Hand in Hand mit einem Esel im Prinzessinnenkleid, vor einem Setting, das an die Promo-Motive zu Das Sommerhaus der Stars mit Ex-Partnerin Walentina Doronina (25) erinnert. Ob das Bettfoto mit Aleksandar das KI-Pic ist, ließ er offen. Interessant: Auch Aleks teilte kürzlich ein KI-generiertes Bild mit einer blonden Frau. Gleichzeitig stellte er klar, dass die Serie nichts verraten soll: "Keines der Bilder dient zum Spoilern der aktuellen 'Temptation Island V.I.P. Staffel'! Keines der Bilder soll irgendjemanden demütigen, 'auslachen', enttäuschen oder verletzen! Ich wollte dir hiermit nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Schon vor rund einer Woche hatte ein Social-Media-Post des Unternehmers für Aufsehen gesorgt. Während einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob Can eine neue Freundin hat. Eine klare Antwort blieb aus. Stattdessen zeigte er nur ein Bild: Ein Hund liegt entspannt auf der Couch, daneben der Arm einer Frau – ihr Gesicht blieb verborgen, doch ein rotes Herz setzte Can demonstrativ ins Bild. Wer die Blondine an seiner Seite ist, blieb damit weiter ein Rätsel.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und eine unbekannte Frau, 2025

Instagram / cankaplan_ Aleks Petrovic und Can Kaplan (vermutlich KI-generiert)

Instagram / ckkaplan_ Eine unbekannte Frau mit einem Hund (gepostet von Can Kaplan)

