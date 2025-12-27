Julian Claßens Papa-Erfahrung "beruhigt" schwangere Palina

Palina und Julian Claßen (32) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und die werdende Mutter könnte nicht entspannter sein. In einer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt mit, wie sehr sie sich auf die kommende Zeit freut, vor allem dank Julians Erfahrung als zweifacher Vater. "Ich sehe Julian jeden Tag in der Rolle als Papa und ich bin so beruhigt, wirklich", berichtete sie dort deutlich bewegt. Für Palina sei Julian der perfekte Partner für diese Lebensphase, wie sie weiter erklärte: "Ich fühle mich sehr angekommen. Mit dem richtigen Partner an der Seite muss ich mir keine Sorgen machen."

Die Zuversicht der Influencerin kommt nicht von ungefähr. Julian ist bereits Vater von zwei Kindern aus seiner früheren Ehe mit Bianca Heinicke (32) und konnte diese Erfahrung in seine aktuelle Beziehung einbringen. Dass der Social-Media-Star seine Vaterrolle liebt und lebt, habe Palina eng mitverfolgen können und das habe ihr eine gewisse Sicherheit gegeben. In ihrer Story erklärte sie außerdem, dass sie bereits viele Väter beobachtet habe, aber Julian genau dem entspreche, was sie sich für ihre künftigen Kinder immer gewünscht habe.

Auch an Weihnachten setzten Palina und Julian auf Offenheit und teilten ganz private Momente mit ihrer Community. In ihrer Social-Media-Story widmete die Influencerin dem Unternehmer eine emotionale Liebeserklärung. Zu einem Foto, das die beiden beim Händchenhalten zeigte, schrieb sie: "Dankbar, dass ich dich gefunden habe. Dass ich lachen kann, ich selbst sein darf und mich bei dir sicher fühle. Du bist mein Mensch." Sie betonte außerdem, wie dankbar sie für ihn sei und wie sicher sie sich an seiner Seite fühle. Diese Innigkeit präsentierten sie ohne große Inszenierung – mitten im Glanz des Festes.

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen feiern Weihnachten

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024