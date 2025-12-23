Will Temptation-Verführer Musti um Brenda Brinkmann kämpfen?

Bei Temptation Island V.I.P. bandelte Brenda Brinkmann mit Verführer Musti an. Bei ihrem Freund Laurenz Pesch kommt das nicht so gut an: Als er die Bilder vom Flirt im Pool zu sehen bekommt, dreht er durch und spricht von einer Trennung. Musti ahnt davon allerdings nichts – in Folge zwölf schwärmt er von der vergebenen Brenda und malt sich schon eine gemeinsame Zukunft aus. "Ich finde, sie ist einfach die perfekte Frau für mich. Ihre Mimik, ihre Gestik, alles passt. Ich kann mir vorstellen, jeden Tag mit ihr zu sein und ich wäre nie genervt", schildert er lächelnd und beteuert: "Sie wäre in sicheren Händen. Ich würde so sehr aufpassen, dass ihr nichts Schlechtes passiert."

Brenda hingegen plagt ein schlechtes Gewissen und sie distanziert sich vorerst von Musti. Bei der Party am letzten Abend flirten die beiden allerdings erneut. Brenda und Musti sprechen über die Zeit nach "Temptation Island V.I.P.". "Schließt sich eine Tür, öffnet sich die nächste. Verstehst du?", meint die Villa der Versuchung-Bekanntheit zu dem Verführer und blickt ihn vielsagend an. Auch Musti macht kryptische Andeutungen: "Wenn was sein sollte... du weißt, was ich meine. Dann ist das alles Schicksal. Das kommt alles, wie es kommen soll."

Während Brenda mit Musti lacht und über die Zukunft spricht, flirtet ihr Freund Laurenz in der Männervilla mit der Verführerin Denise. Für die Zuschauer dürfte das kein großer Schock mehr sein – immerhin ist längst bekannt, dass Brenda und Laurenz nach der Show getrennte Wege gehen. Direkt nach Drehschluss flogen die beiden weiter zu Reality Backpackers. In der Show, die seit wenigen Tagen auf Joyn ausgestrahlt wird, sprechen sie über ihre Trennung beim finalen Lagerfeuer. Ob einer von beiden jedoch ein Wiedersehen mit einem Verführer oder einer Verführerin gefeiert hat, ist bislang noch unklar.

RTL, Imago Collage: Mustafa, Brenda Brinkmann

RTL Verführer Mustafa und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025