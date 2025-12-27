Tanja Makarić erklärt den ausgefallenen Namen ihrer Tochter

Social-Media-Star Tanja Makarić (28) ist zum ersten Mal Mutter geworden und teilt ihr Baby-Glück jetzt offen mit ihrer Community. Die Influencerin hat am 20. Dezember eine kleine Tochter zur Welt gebracht, die auf den klangvollen Namen Malou Jolie hört – eine Kombination, die bei ihren Fans auf gemischte Reaktionen stieß. Dennoch verriet Tanja jetzt auf Instagram, was es mit dem Namen auf sich hat und stellte nach einigen irritierten Nachfragen klar: "Es wird ohne Apostroph geschrieben. Ich habe nur in dem Post Jolié geschrieben, damit man den Klang versteht." Denn genau diese Melodie der Aussprache sei für sie ausschlaggebend gewesen: "Das hört sich für mich an wie ein wunderschöner Liebessong", schwärmte die 28-Jährige.

In einer Instagram-Fragerunde erzählte Tanja, dass sie den Namen Malou bereits im dritten oder vierten Monat der Schwangerschaft im Kopf hatte. Eine enge Freundin habe sie damals auf die Idee gebracht: Sie hatte ursprünglich einen ähnlichen Namen für ihre eigene, mögliche Tochter im Sinn, gemeinsam leiteten die beiden dann die Variante Malou daraus ab. "Das fand ich so schön. Das ist im Erwachsenenalter toll, aber auch im Kindesalter", erklärte Tanja in ihrer Story. Trotzdem fehlte ihr noch ein zweiter Name. Sie wollte "unbedingt etwas Französisches" ergänzen, stöberte deshalb selbst nach passenden Ideen und stieß dabei auf den Namen Jolie.

Für Tanja ist die Geburt ihrer kleinen Malou Jolie ein neues Kapitel in ihrem ohnehin schon spannenden Leben. Die Social-Media-Bekanntheit, die ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag versorgt, hat in der Vergangenheit bereits als Sportlerin und Influencerin beeindruckt. Der neue Familienzuwachs bringt für sie und offenbar auch für ihre Fans neue Themen und Geschichten. In ihrer Community wurde die Namenswahl mit zahlreichen Glückwünschen und lieben Kommentaren gefeiert – ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr Tanja ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige