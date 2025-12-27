Arzttermin dank Kontakten: Christian Wolf kontert Kritik

Ein schlimmer Unfall trübt das Jahresende für Romina Palm (26). Das Model erlitt beim Skifahren einen Kreuzbandriss und benötigt nun dringend eine Operation, die noch vor Silvester erfolgen soll. Dank eines guten Netzwerks konnte Romina einen schnellen Termin bei einem Spezialisten ergattern – doch genau dafür hagelt es im Netz Kritik. Ihr Verlobter Christian Wolf (30) reagierte in seiner Instagram-Story auf die Vorwürfe und verteidigte die Umstände. "Es stimmt. Es ist Schei*e und unfair, dass nicht alle Menschen dieses Glück haben, dass man an solche Termine so schnell nur mit den richtigen Kontakten kommt. Aber: es ist eben so. Und nur weil es so ist, würde dennoch jeder und jede (hoffe ich mal) für seine Liebsten versuchen, alle Kontakte zu nutzen, die man hat, um ihnen zu helfen", erklärte Christian.

"Netzwerk ist das A und O", schreibt der Unternehmer weiter. Er ermutigte seine Follower, selbst daran zu arbeiten, Kontakte zu pflegen und Menschen zu helfen – auch ohne finanzielle Mittel. "Es bringt eben leider nicht viel, sich über die Welt und die fehlende Fairness aufzuregen. Nehmt es lieber in die eigene Hand", so der Fitnessliebhaber. Abschließend erklärt Christian: "Ich hatte früher auch nicht so ein Netzwerk. Dazu gehörte viel Arbeit und viel Glück. Das Glück könnt ihr nicht beeinflussen. Die Arbeit schon."

In ihren Instagram-Clips zeigte sich das Model trotz des Unfalls erstaunlich ruhig und gefasst. Romina berichtete, dass sie direkt nach dem Sturz gespürt habe, dass es das Kreuzband erwischt hatte. Sie erinnerte sich sofort an die Verletzung von vor zehn Jahren: "Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke." Mit einem Augenzwinkern nahm sie die Situation sogar mit etwas Humor, als sie zu ihrem bevorstehenden Eingriff schrieb: "... und es sind nicht die Brüste."

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

rominapalm Influencerin Romina Palm nach einem Ski-Unfall im Dezember 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel