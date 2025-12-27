Jil und Oliver Sanne verraten Details zur Schwangerschaft

Jil Rock und Oliver Sanne (39) haben allen Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein erstes Kind. Im Gespräch mit Promiflash gaben sie nun weitere Einblicke in die Schwangerschaft und verrieten, dass die anfängliche Freude für Jil von einer langen Phase starker Übelkeit begleitet wurde. Die werdende Mama musste ihren Alltag ein wenig umstellen, wie der Ex-Bachelor schildert. "Jil ist im Alltag unglaublich aktiv – sie arbeitet Vollzeit, hat einen Nebenjob, kümmert sich um die Familie, den Haushalt und ist immer für ihre Freunde da. Sie ist einfach eine absolute Powerfrau und ein Energiebündel", erklärt Oliver und fügt hinzu: "Die Schwangerschaft hat sie deshalb gezwungen, einen Gang runterzuschalten, was für sie nicht leicht war."

Oliver unterstützt Jil dabei, ein wenig kürzerzutreten. "Ich versuche, sie dabei so gut ich kann zu unterstützen, sie ein bisschen zu entschleunigen und ihr den Rücken freizuhalten, damit sie die Schwangerschaft auch genießen kann", berichtet er Promiflash. Mittlerweile geht es Jil jedoch wieder deutlich besser, wie der Reality-TV-Star erleichtert erzählt: "Zum Glück ist die Übelkeit mittlerweile etwas besser geworden – und wir hoffen natürlich sehr, dass das jetzt erstmal so bleibt." Für die beiden ist die kommende Zeit eine spannende Herausforderung, die sie als Familie noch enger zusammenschweißt.

Pünktlich zu Weihnachten überraschten die beiden ihre Fans mit dieser ganz besonderen Verkündung: In einem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram hielten sie stolz ein Ultraschallbild und winzige Babyschühchen in die Kamera. Oliver trug dabei eine Cap mit der Aufschrift "Dad". Vor einem festlich geschmückten Tannenbaum küsste sich das Paar und teilte seine Freude. "Das ist unser letztes Weihnachten zu zweit", schrieben sie unter anderem zu den bewegenden Bildern. Ihre Vorfreude auf das erste gemeinsame Baby zeigten sie damit ganz offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im November 2024

Anzeige Anzeige

Promiflash Oliver Sanne und Jil Rock, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne mit seiner Partnerin Jil Rock, Dezember 2025