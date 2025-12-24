2022 oder 2025? Die Temptation-Staffel fand Aleks schlimmer

Aleksandar Petrovic (34) hat sich jetzt der Frage gestellt, die viele Temptation Island V.I.P.-Fans seit Wochen diskutieren: Welche Staffel war für ihn schlimmer – seine erste Teilnahme 2022 oder das Comeback 2025? In einer Instagram-Story antwortete der Reality-TV-Star, der aktuell mit Vanessa Nwattu (25) in der Sendung zu sehen ist, offen auf die neugierigen Nachfragen. "Wenn ich ehrlich bin, war die erste Temptation-Teilnahme wesentlich schlimmer für mich als die jetzige", stellt er fest und erklärt auch, warum: 2022 hatte er sich in der Show in Verführerin Vanessa verliebt und daraufhin seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (33) verlassen.

In seiner Story erklärt Aleks weiter: "Ich habe mich auf der einen Seite für mein Herz entschieden, habe für die Liebe gekämpft und habe auf der anderen Seite aber Christina dadurch gebrochen, was mir auch unfassbar leidtut." Er reflektiert, dass er selbst viele Eindrücke von ihr und ihre Reaktionen auf sein damaliges Verhalten erst während der Ausstrahlung zu sehen bekommen habe. "Ne. Also, das ist schon echt crazy, was da alles im Hintergrund passiert, damit diese Bilder so dargestellt werden und so oft aufgenommen werden, wie sie aufgenommen wurden", merkt er an. Im Nachhinein wünscht er sich, er hätte damals die Bremse gezogen. "Im Endeffekt bereue ich, dass ich damals nicht abgebrochen habe. Das hätte viel Schmerz erspart", sagt er weiter.

Abseits der nackten Show-Fakten ringt Aleks auf Social Media seit Längerem um Deutungshoheit und Wirkung. Wenn der Reality-Star über seine Gefühlslage spricht, klingt das oft ungeschönt und unmittelbar, mit der Tendenz, impulsive Momente selbst zu benennen. Allerdings hadert er noch damit, sich seine Fehler vollends einzugestehen und sieht sich immer wieder in der "Opferrolle". Vanessa wiederum meidet öffentliches Ausdeuten der Beziehung und setzt eher auf knappe Statements und gemeinsame Auftritte, wenn sie stattfinden. Beide kennen die Dynamik, die entsteht, wenn TV-Ausschnitte, Kommentare und Story-Schnipsel aufeinandertreffen.

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6